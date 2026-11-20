San Pedro Sula, Honduras

Más de 600 personas se reunieron en San Pedro Sula para celebrar la XIII Gala del Premio Quetglas 2026, una noche dedicada a reconocer a quienes hacen del servicio y la solidaridad una forma de vida. En esta edición, el máximo galardón fue otorgado a Patricia Scarpatetti, de Fundación Yo Quiero Ser, por su compromiso con la niñez, la juventud y las familias hondureñas. La ceremonia se celebró en el Club Hondureño Árabe, bajo el lema "Un premio a la caridad hecha persona". Organizada por la Fundación Obras Sociales Vicentinas (OSOVI), la velada reunió a representantes de distintos sectores, empresas, instituciones, medios de comunicación y personas vinculadas con iniciativas de servicio comunitario.

En esta decimotercera edición se recibieron 51 nominaciones procedentes de diferentes puntos del país. De las historias presentadas fueron seleccionados tres finalistas: Patricia Scarpatetti, por Fundación Yo Quiero Ser; Ramiro Ocasio, por Fundación FEIH; y William DeJong y Charles Newman, por SCW – Schools for Children of the World. Cada propuesta representa una labor orientada a generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables.

Tras la presentación de los proyectos, Patricia Scarpatetti recibió el máximo galardón del Premio Quetglas 2026 y un reconocimiento económico de 140,000 lempiras. Los otros dos proyectos finalistas también fueron distinguidos: Ramiro Ocasio recibió 75,000 lempiras, al igual que William DeJong y Charles Newman. La organización destacó el aporte de las tres iniciativas, sin establecer una clasificación entre ellas.

Al frente de Fundación Yo Quiero Ser, Scarpatetti impulsa un hogar seguro y programas educativos integrales dirigidos a niños, niñas y madres en San Pedro Sula. Su trabajo también alcanza a jóvenes de Santa Rosa y familias de la comunidad Unión y Esperanza, a quienes acompaña mediante distintas acciones de protección y desarrollo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante su mensaje de agradecimiento, la homenajeada recordó que llegó desde Suiza a Honduras hace más de 22 años con el deseo de ayudar. Lo que comenzó como una experiencia de voluntariado terminó convirtiéndose en una misión de vida. "Honduras me abrió las puertas, me recibió con cariño y con el paso de los años se convirtió en mi segundo hogar", expresó. Scarpatetti agradeció a Dios, a sus padres, su hermana, su esposo y sus hijos por el respaldo durante su trayectoria. También dedicó el reconocimiento a los colaboradores, voluntarios, donantes y amigos de Fundación Yo Quiero Ser, así como a los niños, jóvenes y familias que forman parte de sus proyectos. Subrayó que el premio no representa un logro individual, sino el resultado de una misión compartida con todas las personas que han contribuido a la causa. Por su parte, Ramiro Ocasio fue distinguido por su trabajo educativo y social a través de Fundación FEIH, mientras que William DeJong y Charles Newman recibieron el reconocimiento por la labor de Schools for Children of the World, organización que ha liderado, junto con las comunidades, la construcción de 135 escuelas en Honduras.

La gala también contó con la participación de Felipe Ballester Molina, creador de la red de católicos Proyecto Metro Cuadrado, quien ofreció una conferencia sobre la relación entre la fe, la tecnología, la inteligencia artificial y el mundo empresarial. Su reflexión giró en torno a la importancia de orientar la innovación y el conocimiento hacia el servicio de las personas y la construcción del bien común.

La producción artística de la noche estuvo inspirada en el mensaje de paz, fraternidad y amor al prójimo de San Francisco de Asís, en el marco de los 800 años de su tránsito a la vida eterna. La ambientación estuvo a cargo de Mate Canahuati Eventos, que creó una atmósfera alusiva al llamado de convertirse en instrumentos de paz, esperanza y reconciliación.