Ramiro Ocasio: el hondureño que construye escuelas sin límites

San Pedro Sula, Honduras

Hijo de madre hondureña, Norma Moya, y padre puertorriqueño, Ricardo Ocasio (QDDG), Ramiro nació el 10 de diciembre de 1979 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos . No obstante, fue criado durante 13 años en El Progreso, Yoro, lo que marcó su vínculo permanente con Honduras.

Para Ramiro Ocasio Moya y la fundación que preside, no hay un número límite de escuelas por construir en Honduras . Su compromiso con la educación del país donde vivió su niñez y adolescencia no conoce fronteras, ni rendición.

En enero de 2013, Ramiro Ocasio acaparó titulares por rescatar a un adulto mayor de las vías del tren en Nueva York. El gesto heroico lo hizo visible ante el mundo y atrajo el apoyo de nuevas personas interesadas en sumarse a su causa en Honduras.

Guiado por su amigo y socio Jonathan Henes, fundó The Foundation for Education in Honduras (FEIH, por sus siglas en inglés), con el objetivo de construir escuelas en distintos departamentos del país, especialmente en zonas rurales.

Desde octubre de 2015, la fundación ha construido 25 escuelas en 16 de los 18 departamentos del país, sin una meta fija. “Mientras exista necesidad por mejorar los centros educativos, la labor continuará”, afirma Ocasio.

Además de la infraestructura, la fundación dona mochilas, zapatos y pupitres, apoyando al mismo tiempo a pequeños artesanos hondureños.