San Pedro Sula, Honduras

La música sinfónica tendrá una cita especial este martes 24 de noviembre en San Pedro Sula. La Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula (LA FIL) ofrecerá un concierto de despedida en el Museo de Antropología e Historia, previo a su esperado debut en el Carnegie Hall de Nueva York, una presentación que marcará un importante paso para la agrupación y la representación musical de Honduras en escenarios internacionales. La actividad está programada para las 6:00 p. m. y estará bajo la dirección artística del maestro Óscar Barahona, fundador de la orquesta. El espectáculo contará con la participación de la soprano Mónica DelCid y el tenor Douglas Flores, quienes acompañarán a los músicos en una velada que busca acercar al público a un repertorio de gran calidad artística.

La entrada será gratuita y los asistentes tendrán la posibilidad de realizar una aportación voluntaria para contribuir con los gastos del concierto que la agrupación ofrecerá en Estados Unidos. La colaboración no es obligatoria y cada persona podrá aportar la cantidad que esté a su alcance, de acuerdo con la invitación compartida por la orquesta. Más que una presentación de despedida, el encuentro representa una oportunidad para disfrutar de la música en vivo y acompañar a los artistas en la antesala de uno de los compromisos más importantes de su trayectoria. La invitación está abierta a familias, estudiantes, amantes de la música clásica y público en general que desee vivir una experiencia cultural en el centro de la ciudad.

La presentación en Nueva York está prevista para el lunes 30 de noviembre, a las 7:30 p. m., en el Weill Recital Hall del Carnegie Hall. La participación de la OFSPS forma parte de "Amazonas 2026", una propuesta que busca celebrar la música latinoamericana y proyectar el talento hondureño ante una audiencia internacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El programa preparado para esa ocasión contempla obras de compositores y repertorios de distintas tradiciones musicales, entre ellas arias de "La Bohème", "Don Pasquale", "La Traviata" y "La Viuda Alegre", además de "Rapsodia en Azul" y "Sinfonía Ana Frank". En el escenario neoyorquino, la agrupación estará bajo la dirección de Barahona, con la soprano Mónica DelCid, el pianista mexicano Abdiel Vázquez y el tenor invitado Carlos Aguirre.

Fundada en enero de 2017 por Óscar Barahona, la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula ha desarrollado una trayectoria enfocada en la formación, difusión y promoción de la música. Su llegada al Carnegie Hall representa una oportunidad para mostrar el trabajo de sus integrantes y contribuir a la presencia de Honduras en espacios de prestigio internacional. Por ello, el concierto de este martes adquiere un significado especial: será una de las últimas oportunidades para escuchar a la agrupación en casa antes de emprender su viaje. La organización invita a los sampedranos a llenar el Museo de Antropología e Historia, disfrutar de una velada musical y compartir sus buenos deseos con los artistas.