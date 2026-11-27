San Pedro Sula, Honduras

El cine hondureño tuvo una noche de reconocimiento con la quinta edición del Zorzales Film Festival, una iniciativa de la Universidad de San Pedro Sula (USAP) que reunió a realizadores, artistas, académicos y aficionados al séptimo arte para celebrar la creatividad y el trabajo de quienes cuentan historias a través de la pantalla. Esta edición alcanzó una cifra histórica de 58 proyectos inscritos, la más alta desde que nació el festival. La propuesta surgió en 2019 como un proyecto académico de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Desde entonces, ha ampliado su alcance hasta convertirse en una plataforma para exhibir producciones, promover el intercambio de experiencias y brindar reconocimiento a cineastas emergentes y profesionales del ámbito audiovisual.

El crecimiento quedó reflejado en la convocatoria de este año, que superó los 46 trabajos recibidos en la edición anterior. De los 58 proyectos inscritos, fueron seleccionadas 26 producciones para integrar cuatro muestras: diez cortometrajes, ocho mediometrajes, cuatro documentales y cuatro de la Muestra Latinoamericana, esta última orientada a acercar al público universitario a otras miradas y propuestas cinematográficas de la región. Entre los trabajos reconocidos destacó "Banana Days: Honduras 1900", ganador del primer lugar en la categoría documental. La serie, compuesta por seis capítulos y producida por Guillermo Mahchi y Asael Talavera, reconstruye el auge, la vida cotidiana y el declive de la industria bananera en la costa norte del país, desde inicios del siglo XX hasta la huelga de 1954 y sus repercusiones.

En la categoría de mediometraje, el máximo reconocimiento fue para "Sacrificio", dirigido por Gabriel Alessandro Juárez Arita. La historia sigue a Luis, un hondureño que regresa a San Pedro Sula después de ser deportado y debe enfrentarse a una ciudad que ha cambiado, a los recuerdos de su pasado y a la incertidumbre de comenzar nuevamente. La obra aborda la migración, el desarraigo y la búsqueda de identidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La competencia de cortometrajes también dejó propuestas con distintas aproximaciones narrativas. El primer lugar, que obtuvo 20 mil lempiras, correspondió a "Caroline", de Katherine Sofía Paredes Lemus, una producción que explora la culpa, la memoria y la importancia de prestar atención al bienestar emocional de las personas cercanas.

El segundo puesto, que recibió 10 mil lempiras fue para "El Operativo", de Javier Enrique Lagos. El cortometraje presenta a un joven detenido durante un control de alcoholemia que, gracias a sus influencias familiares, consigue que un alto mando policial intervenga para liberarlo. Sin embargo, su decisión de volver a conducir bajo los efectos del alcohol desencadena nuevas consecuencias. La historia cuestiona el abuso de poder, la irresponsabilidad y la falsa creencia de que las normas no se aplican a todos por igual. Por su parte, "Perseguido", dirigido por José David Madrid Rosales, obtuvo el tercer lugar y 5 mil lempiras. La trama convierte el camino de regreso a casa en una experiencia cargada de tensión e incertidumbre, en la que el suspenso y los temores internos reflejan la dificultad de escapar de aquello que se intenta dejar atrás. Además de reconocer las producciones, el festival busca fortalecer la formación universitaria mediante la participación de los estudiantes en la organización, producción y desarrollo del evento. Esta experiencia les permite llevar a la práctica conocimientos relacionados con cinematografía, comunicación, gestión cultural, ceremonial y protocolo.