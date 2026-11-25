La promoción Senior Class 2026 del Centro Educativo Madre María Luisa vivió una jornada cargada de emociones durante la celebración de su Graduation Brunch, una actividad especial que marca la cuenta regresiva hacia su graduación, programada para el próximo 6 de diciembre. El encuentro, realizado en el restaurante Bambú del Hotel Real InterContinental, reunió a los futuros graduandos en un ambiente de alegría, gratitud y compañerismo, brindándoles la oportunidad de detenerse por un momento para contemplar el camino recorrido y celebrar los logros alcanzados a lo largo de los años. Más que un desayuno de celebración, la actividad se convirtió en un espacio para reencontrarse con los recuerdos que han dado forma a esta etapa de sus vidas. Entre conversaciones, sonrisas y fotografías, los estudiantes recordaron experiencias que marcaron su paso por las aulas, fortalecieron amistades que quedarán para siempre y compartieron la emoción de estar cada vez más cerca de una de las metas más importantes de su formación académica.

Durante el encuentro no solo se celebraron los éxitos académicos alcanzados, sino también el crecimiento humano y personal que cada integrante de los Seniors 2026 han experimentado a lo largo de estos años. Cada desafío superado, cada aprendizaje compartido y cada meta alcanzada han contribuido a formar jóvenes preparados para asumir con responsabilidad y entusiasmo los retos de una nueva etapa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La jornada contó con la presencia de los docentes que acompañaron a los jóvenes durante su proceso educativo, así como de Sor Gladys y la Hermana Esperanza, quienes compartieron con los estudiantes este significativo momento en representación de la comunidad educativa.

A pocos días de la ceremonia de graduación, los estudiantes se preparan para cerrar un capítulo lleno de experiencias inolvidables y abrir las puertas a nuevos sueños, proyectos y oportunidades. La universidad y los caminos profesionales que les esperan representan ahora el siguiente paso de una historia que comenzó en las aulas del Centro Educativo Madre María Luisa. Con actividades como esta, la institución reafirma su compromiso de acompañar a sus estudiantes en cada etapa de su desarrollo, celebrando junto a ellos los momentos que marcan su crecimiento y transformación.

Con la graduación cada vez más cerca, los Seniors 2026 celebran no solo los logros alcanzados, sino también los valores, amistades y aprendizajes que marcaron su formación.