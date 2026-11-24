Los colores, la música y las tradiciones de Japón volverán a tomar protagonismo en San Pedro Sula con la llegada del Festival de La Cultura Japonesa 2026 , una actividad que promete transportar a los asistentes al corazón del país asiático sin salir de Honduras. La cita será este miércoles 25 de noviembre en el CCIC Expocentro. Desde las 3:00 pm, el público podrá recorrer exhibiciones, participar en actividades culturales y presenciar presentaciones artísticas inspiradas en la tradición japonesa . La entrada será gratuita, sujeto a la disponibilidad de espacio en el recinto. Entre las actividades destacadas figura el origami , el arte de transformar simples hojas de papel en figuras llenas de creatividad y significado, una práctica que combina paciencia, precisión y expresión artística.

El evento ofrecerá experiencias para todas las edades.

Los asistentes también podrán apreciar demostraciones de caligrafía japonesa, disciplina reconocida por convertir la escritura en una auténtica manifestación cultural, donde cada trazo refleja técnica y armonía. Las artes marciales tendrán un espacio especial con exhibiciones de karate y kobudo , dos expresiones que representan la disciplina, la concentración y los valores tradicionales que forman parte de la filosofía japonesa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La agenda incluirá además espectáculos de danza tradicional japonesa, permitiendo a los asistentes conocer de cerca el folclore y las costumbres que han acompañado a Japón a lo largo de su historia.

El festival también abrirá espacio a expresiones contemporáneas como el cosplay, una actividad que cada año gana más seguidores y que reúne a aficionados de la cultura pop japonesa, el anime y los videojuegos. Uno de los momentos más esperados de la jornada llegará a las 5:45 pm con la presentación de Eisa, una vibrante danza tradicional originaria de Okinawa que combina música, percusión y movimientos cargados de simbolismo cultural. El espectáculo a cargo del grupo NEO Ryukyu , que visitará Honduras directamente desde Okinawa para compartir una de las expresiones artísticas más emblemáticas de la región.