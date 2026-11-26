San Pedro Sula. La cultura japonesa tomó protagonismo en San Pedro Sula con una celebración que combinó tradición, arte y entretenimiento en una jornada que reunió a representantes diplomáticos, empresarios, autoridades locales y familias sampedranas. El Primer Festival de la Cultura Japonesa se celebró el pasado miércoles 25 de noviembre y convirtió el recinto en un espacio de encuentro donde los asistentes pudieron acercarse a algunas de las expresiones más emblemáticas del país asiático, desde sus artes marciales y danzas tradicionales hasta el anime, la caligrafía y el origami. Entre los invitados destacó la presencia del embajador de Japón en Honduras, Nakai Kazuhiro en compañía de su esposa la dra. Janet Testerman, quien compartió con los asistentes y recorrió las diferentes actividades organizadas por la Embajada de Japón en Honduras.

La iniciativa fue impulsada por el tercer secretario de la misión diplomática, Otomo Soshi, con el objetivo de fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones. La cita también reunió a representantes del sector empresarial y autoridades locales. Como anfitrión del evento, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, dio la bienvenida a la delegación japonesa y a los invitados especiales, destacando la importancia de promover espacios que acerquen culturas y generen nuevas oportunidades de intercambio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Uno de los primeros momentos que captó la atención del público fueron las exhibiciones de karate y kobudo. La disciplina, coordinación y destreza de los participantes despertaron la admiración de los presentes, que siguieron atentamente cada demostración. La programación artística fue otro de los grandes atractivos de la jornada. Las danzas tradicionales japonesas y la presentación de la reconocida danza Eisa, originaria de Okinawa, llenaron el escenario de color, música y simbolismo, convirtiéndose en uno de los espectáculos más aplaudidos de la tarde. Mientras tanto, niños, jóvenes y adultos recorrían las estaciones culturales para aprender sobre el arte del origami y la caligrafía japonesa, experiencias que permitieron a los asistentes interactuar directamente con tradiciones profundamente arraigadas en la vida cotidiana de Japón.

El ambiente también estuvo marcado por el entusiasmo de los seguidores del anime, quienes encontraron en el concurso de cosplay y en las actividades temáticas uno de los espacios más animados del festival. Los coloridos personajes y la creatividad de los participantes atrajeron las miradas y se convirtieron en protagonistas de numerosas fotografías. La jornada contó además con la participación de Edén Technical Trilingual Kinder Garden and School, Lecciones Fuji, Anime World Convention, Tamashii Studio y el grupo artístico Neo Ryukyu, cuyos integrantes compartieron expresiones tradicionales de Okinawa con el público sampedrano. Entre los asistentes también se encontraba la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara, quien participó en representación del alcalde Roberto Contreras, sumándose a una actividad que promovió el intercambio cultural y la convivencia entre distintas generaciones.