“Rostros de la hondureñidad”:una exposición fotográfica en Copán

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Campus Copán, en coordinación con la Dirección de Gestión Cultural, la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán y Cocoa Coffee & Shop, invita a la exposición fotográfica “Rostros de la hondureñidad”, del historiador, docente y fotógrafo Rubén Darío Paz.
La muestra se inaugurará el lunes 1 de septiembre a las 2:00 p. m. en Cocoa Coffee & Shop, Santa Rosa de Copán, y permanecerá abierta al público hasta el 17 de septiembre, en el marco del Mes Patrio. El establecimiento está ubicado en la 4 avenida, C. Real Centenario, y atiende hasta las 7:00 p. m. Para más información, está disponible el número 9643-8838.
“Espero que esta breve exposición fotográfica nos sirva para apreciar lo que tenemos como país, que ayude a generar espacios de diálogo respetando las diferencias; y que, al mismo tiempo, las imágenes nos permitan afianzar el sentido de pertenencia y la convivencia que necesitamos”, expresó Paz a Diario La Prensa.
“Rostros de la hondureñidad” responde al interés de compartir expresiones, colores, experiencias y semblantes recogidos durante visitas a comunidades culturalmente diferenciadas del país.
Honduras, explica Paz, es un país con una amplia pluralidad poblacional, resultado de un largo proceso histórico que incluye la herencia prehispánica, el mestizaje colonial y la fusión de elementos afrocaribes, indígenas y europeos.