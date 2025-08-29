“Rostros de la hondureñidad”:una exposición fotográfica en Copán

Santa Rosa de Copán

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Campus Copán, en coordinación con la Dirección de Gestión Cultural, la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán y Cocoa Coffee & Shop, invita a la exposición fotográfica “Rostros de la hondureñidad”, del historiador, docente y fotógrafo Rubén Darío Paz.

La muestra se inaugurará el lunes 1 de septiembre a las 2:00 p. m. en Cocoa Coffee & Shop, Santa Rosa de Copán, y permanecerá abierta al público hasta el 17 de septiembre, en el marco del Mes Patrio. El establecimiento está ubicado en la 4 avenida, C. Real Centenario, y atiende hasta las 7:00 p. m. Para más información, está disponible el número 9643-8838.