Arte y cultura se fusionan en “Provocaciones”, a beneficio social

La Asociación Rodríguez de Vera (Asociación RDV) anunció la realización de "Provocaciones", un evento cultural y gastronómico que unirá la expresión artística con los sabores de España, con el propósito de recaudar fondos a beneficio de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
La actividad, que cuenta con el respaldo del Consulado Honorario de España en San Pedro Sula, se lleva a cabo durante la última semana de agosto de 2025 en Atípico Restaurante. La propuesta reúne a diez reconocidos pintores hondureños, cuyas obras se presentarán en un ambiente donde el arte dialogará con la gastronomía ibérica.
Los artistas participantes son: Rebeca Martínez de Verdial, Antonio Vinciguerra, José Ramos, Dennis Alonzo, Marco Rietti; Elías Díaz, Franklin Valle. Además, Sandra Carranza, Mayra Casiano, César Román, Zippio Zúniga, Leticia Banegas y Katherine Ramos.
Los fondos obtenidos serán destinados al Banco Nacional de Pañales Desechables para Adultos, proyecto impulsado este año por la Asociación RDV para apoyar a los hogares Nuestra Señora de Guadalupe, Perpetuo Socorro y Margarita Nasseau, instituciones que brindan atención a personas mayores en riesgo social.
“Con Provocaciones buscamos ofrecer al público una experiencia sensorial que despierte los sentidos y, al mismo tiempo, la conciencia, pues cada aporte contribuirá a mejorar la vida de nuestros adultos mayores”, destacó la Asociación RDV en el anuncio.
El programa contempla un área gastronómica especial con degustaciones de paellas, vinos y productos ibéricos tradicionales. La clausura tendrá lugar el sábado 30 de agosto, en una velada en la que arte, cultura y solidaridad serán los protagonistas.
La Asociación Rodríguez de Vera hizo un llamado a empresas, instituciones y ciudadanía a sumarse a la iniciativa, recordando que cada gesto de apoyo representa un paso hacia una vida más digna para los adultos mayores.