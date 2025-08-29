  1. Inicio
  2. · Sociales

Arte y cultura se fusionan en “Provocaciones”, a beneficio social

El evento “Provocaciones” reúne arte y gastronomía en San Pedro Sula para recaudar fondos a favor de adultos mayores en riesgo social

Arte y cultura se fusionan en “Provocaciones”, a beneficio social

Un par de los cuadros expuestos en "Provocaciones", una exposición que fusiona el arte y la gastronomía ibérica.

San Pedro Sula, Honduras

La Asociación Rodríguez de Vera (Asociación RDV) anunció la realización de "Provocaciones", un evento cultural y gastronómico que unirá la expresión artística con los sabores de España, con el propósito de recaudar fondos a beneficio de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La actividad, que cuenta con el respaldo del Consulado Honorario de España en San Pedro Sula, se lleva a cabo durante la última semana de agosto de 2025 en Atípico Restaurante. La propuesta reúne a diez reconocidos pintores hondureños, cuyas obras se presentarán en un ambiente donde el arte dialogará con la gastronomía ibérica.

Los artistas participantes son: Rebeca Martínez de Verdial, Antonio Vinciguerra, José Ramos, Dennis Alonzo, Marco Rietti; Elías Díaz, Franklin Valle. Además, Sandra Carranza, Mayra Casiano, César Román, Zippio Zúniga, Leticia Banegas y Katherine Ramos.

El artista hondureño Dennis Orellana se presentará en China

Los fondos obtenidos serán destinados al Banco Nacional de Pañales Desechables para Adultos, proyecto impulsado este año por la Asociación RDV para apoyar a los hogares Nuestra Señora de Guadalupe, Perpetuo Socorro y Margarita Nasseau, instituciones que brindan atención a personas mayores en riesgo social.

“Con Provocaciones buscamos ofrecer al público una experiencia sensorial que despierte los sentidos y, al mismo tiempo, la conciencia, pues cada aporte contribuirá a mejorar la vida de nuestros adultos mayores”, destacó la Asociación RDV en el anuncio.

  • Más de las obras expuestas por los artistas mencionados.

    Más de las obras expuestas por los artistas mencionados.

  • Arte y cultura se fusionan en “Provocaciones”, a beneficio social
  • Arte y cultura se fusionan en “Provocaciones”, a beneficio social

El programa contempla un área gastronómica especial con degustaciones de paellas, vinos y productos ibéricos tradicionales. La clausura tendrá lugar el sábado 30 de agosto, en una velada en la que arte, cultura y solidaridad serán los protagonistas.

La Asociación Rodríguez de Vera hizo un llamado a empresas, instituciones y ciudadanía a sumarse a la iniciativa, recordando que cada gesto de apoyo representa un paso hacia una vida más digna para los adultos mayores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias