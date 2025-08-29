Arte y cultura se fusionan en “Provocaciones”, a beneficio social

San Pedro Sula, Honduras

La Asociación Rodríguez de Vera (Asociación RDV) anunció la realización de "Provocaciones", un evento cultural y gastronómico que unirá la expresión artística con los sabores de España, con el propósito de recaudar fondos a beneficio de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La actividad, que cuenta con el respaldo del Consulado Honorario de España en San Pedro Sula, se lleva a cabo durante la última semana de agosto de 2025 en Atípico Restaurante. La propuesta reúne a diez reconocidos pintores hondureños, cuyas obras se presentarán en un ambiente donde el arte dialogará con la gastronomía ibérica.

Los artistas participantes son: Rebeca Martínez de Verdial, Antonio Vinciguerra, José Ramos, Dennis Alonzo, Marco Rietti; Elías Díaz, Franklin Valle. Además, Sandra Carranza, Mayra Casiano, César Román, Zippio Zúniga, Leticia Banegas y Katherine Ramos.

Los fondos obtenidos serán destinados al Banco Nacional de Pañales Desechables para Adultos, proyecto impulsado este año por la Asociación RDV para apoyar a los hogares Nuestra Señora de Guadalupe, Perpetuo Socorro y Margarita Nasseau, instituciones que brindan atención a personas mayores en riesgo social. "Con Provocaciones buscamos ofrecer al público una experiencia sensorial que despierte los sentidos y, al mismo tiempo, la conciencia, pues cada aporte contribuirá a mejorar la vida de nuestros adultos mayores", destacó la Asociación RDV en el anuncio.






