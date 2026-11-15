Drenaje linfático: ¿de verdad funciona o es puro marketing en redes sociales?

Entre masajes suaves, videos de antes y después y promesas de un abdomen más “desinflamado”, el drenaje linfático se ha convertido en uno de los tratamientos de bienestar que más aparecen en redes sociales. TikTok lo ha presentado como una especie de botón de “reset” para el organismo: se habla de eliminar toxinas, reducir centímetros, mejorar la piel e incluso perder peso. Pero detrás de esa tendencia hay una técnica médica real que tiene indicaciones concretas y cuya efectividad depende, en buena medida, de por qué se utiliza. El drenaje linfático manual (DLM) consiste en movimientos muy suaves y específicos sobre la piel que buscan favorecer el desplazamiento de la linfa hacia zonas donde pueda continuar su recorrido.

El sistema linfático ayuda a mantener el equilibrio de líquidos y participa en la función inmunitaria. Cuando este sistema se altera, por ejemplo después de determinados tratamientos contra el cáncer o cirugías, puede acumularse líquido y aparecer linfedema, provocando hinchazón, sensación de pesadez y molestias. En estos casos, el drenaje linfático no es una moda: forma parte de estrategias terapéuticas utilizadas por profesionales especializados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un ejemplo real es el de pacientes que desarrollan linfedema después de una cirugía por cáncer de mama. El tratamiento conocido como terapia descongestiva compleja combina diferentes herramientas, entre ellas drenaje linfático manual, compresión, ejercicio y cuidado de la piel. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala que esta combinación es utilizada para reducir y controlar el linfedema; algunos estudios han encontrado disminución del volumen de las extremidades y mejoría de síntomas, aunque los resultados no son uniformes. Es decir, el masaje puede ser útil, pero no debe confundirse con una solución aislada o milagrosa. Y aquí aparece uno de los principales matices científicos: que una técnica funcione para una condición médica específica no significa que produzca los mismos efectos en una persona sana. Una revisión de revisiones publicada sobre linfedema relacionado con cáncer de mama encontró que la terapia descongestiva completa puede ayudar a reducir el volumen, pero la contribución adicional del drenaje linfático manual por sí solo sigue siendo limitada o inconsistente. Por eso, los especialistas suelen hablar de un tratamiento integral y no de un masaje que, por sí mismo, “desinflama todo el cuerpo”.

Entonces, ¿qué ocurre con las famosas sesiones que prometen un vientre plano o una cara menos hinchada? Puede existir un efecto visual temporal cuando se moviliza líquido acumulado, pero eso no equivale a perder grasa. La especialista Amanda Wheeler, terapeuta ocupacional y profesional certificada en linfedema, explicó en una revisión de 2026 que estos masajes pueden disminuir temporalmente la hinchazón localizada, pero los efectos deben repetirse y la evidencia para beneficios cosméticos como eliminar celulitis o producir una transformación permanente es muy limitada. Otro reclamo frecuente en redes es que el drenaje “desintoxica” el organismo. Aquí conviene bajar un poco el volumen de la música de TikTok: no existe evidencia sólida de que una persona sana necesite masajes linfáticos para eliminar toxinas o fortalecer su sistema inmunitario. UCLA Health advierte que un sistema linfático saludable ya cumple sus funciones y que no hay evidencia sustancial de que el drenaje manual en personas sanas produzca una supuesta “limpieza” adicional. Para mantenerlo funcionando adecuadamente, los especialistas apuntan a medidas mucho menos glamorosas, pero bastante más conocidas: actividad física, alimentación equilibrada e hidratación. Hay, sin embargo, un escenario en el que la evidencia reciente resulta especialmente interesante: la recuperación después de una cirugía estética. Una revisión sistemática publicada en 2026 analizó siete estudios sobre procedimientos como liposucción y abdominoplastia y encontró que el drenaje linfático manual mostró beneficios moderados para disminuir la hinchazón posoperatoria, aunque los resultados para dolor y fibrosis fueron variables.