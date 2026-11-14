¿Puede Ozempic afectar la salud ocular? Esto dicen los oftalmólogos

La semaglutida , medicamento utilizado para controlar los niveles de azúcar en la sangre y tratar la obesidad, ha generado interés desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó sus distintos usos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó a los fabricantes de medicamentos agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound, incorporar una nueva advertencia en sus etiquetas sobre un posible riesgo de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION, por sus siglas en inglés), una afección ocular poco frecuente que puede causar pérdida de visión repentina y permanente. Según un artículo de Vered Hazanchuk, publicado en el sitio web de la Academia Estadounidense de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology), la semaglutida puede contribuir significativamente al control del azúcar en la sangre , lo que beneficia la salud general , incluida la ocular. Sin embargo, algunos estudios han identificado posibles cambios en la visión, como visión borrosa y un eventual empeoramiento de la retinopatía diabética y otras complicaciones oculares. Ante estos hallazgos, surge una pregunta: ¿los beneficios del medicamento superan sus posibles riesgos?

¿Qué es la semaglutida y cómo afecta los ojos?

La semaglutida ayuda a controlar el azúcar en la sangre y favorece la pérdida de peso al imitar la acción de una hormona llamada péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), que interviene en la regulación del apetito y la saciedad. También estimula la producción de insulina, lo que contribuye a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Cuando se producen cambios en los niveles de azúcar en la sangre, estos pueden modificar la forma del cristalino del ojo. Esta alteraciones puede provocar visión borrosa, uno de los posibles efectos secundarios asociados con el tratamiento con semaglutida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el Dr. Raj Maturi, especialista en retina, los adultos mayores tienen más probabilidades de experimentar visión borrosa al comenzar el tratamiento. Esto se debe a que el cristalino pierde flexibilidad con la edad, por lo que la visión puede tardar más en estabilizarse cuando el organismo experimenta cambios en los niveles de azúcar en la sangre. “La buena noticia es que se trata de un efecto secundario temporal, que suele desaparecer al cabo de tres o cuatro meses”, dijo el Dr. Maturi.

¿La semaglutida puede causar ceguera?

Algunos estudios sugieren que podría existir una relación entre el uso de semaglutida y un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad ocular que puede causar ceguera, denominada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA). Sin embargo, los especialistas advierten que todavía no existen datos suficientes para recomendar a los pacientes que se alarmen o suspendan el tratamiento. Las personas con diabetes ya presentan riesgo de desarrollar NOIANA, independientemente de si utilizan semaglutida. «Es prematuro concluir que existe una relación causal. Se necesita más investigación para comprobar la hipótesis. Hasta entonces, los pacientes deben estar al tanto de esta información y, en consulta con su equipo médico, tomar una decisión informada y cuidadosa basada en su perfil de riesgo individual», afirmó el neurooftalmólogo Andrew Lee, MD. Quienes ya utilizan semaglutida y no han experimentado síntomas deben continuar el tratamiento según las indicaciones médicas y consultar cualquier duda con su médico. Por su parte, quienes estén interesados ​​en comenzar a utilizar este medicamento para controlar el azúcar en la sangre o bajar de peso deben consultar con un médico especialista si es adecuado para su caso.

¿Ozempic y otros medicamentos con semaglutida pueden empeorar la retinopatía diabética?

Las personas con diabetes pueden presentar niveles elevados de azúcar en la sangre, una condición que puede dañar los vasos sanguíneos de la retina y provocar fugas de sangre y otros líquidos. Este daño puede ocasionar retinopatía diabética, una de las principales causas de pérdida de visión. "Puede parecer extraño que un medicamento para controlar la diabetes pueda empeorar la vista, pero es algo que se sabe desde hace tiempo. Un amplio estudio clínico sugirió que existe una relación entre el control del azúcar en sangre y el empeoramiento de la retinopatía diabética", explicó el Dr. Maturi. "Para la mayoría de las personas, esto no supondrá un problema y los síntomas son manejables. Asegúrese de informar a su oftalmólogo sobre cualquier medicamento que esté tomando y hágase revisiones oculares periódicas. El oftalmólogo controlará cualquier cambio en la visión y le recomendará posibles tratamientos". El especialista recomienda informar al oftalmólogo sobre todos los medicamentos que se utilizan y acudir a revisiones oculares periódicas para detectar posibles cambios en la visión y recibir orientación sobre los tratamientos disponibles.

¿Debería usar Ozempic para bajar de peso?