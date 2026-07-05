¿Sabías que usar el celular en el inodoro puede favorecer las hemorroides?

Muchas personas conviven durante meses o incluso años con las hemorroides sin consultar por vergüenza, pese a que en la mayoría de los casos el tratamiento es sencillo.

En una entrevista con el medio alemán Der Spiegel, el proctólogo Ingo Alldinger explicó que muchos pacientes llegan a la consulta con miedo y señaló que, en los hombres, pasar demasiado tiempo sentado en el inodoro mientras usan el celular figura entre las principales causas del problema.

Las hemorroides suelen mejorar con medidas básicas como evitar esfuerzos, reducir el tiempo en el inodoro, tomar más fibra, beber líquidos y moverse más. Según explicó Alldinger a Der Spiegel, en el 90% de los casos los síntomas desaparecen en tres meses, y si eso no ocurre hay procedimientos ambulatorios poco dolorosos como la ligadura con banda elástica o la escleroterapia.

Alldinger explicó a Der Spiegel que el primer paso en su consulta es generar confianza antes de cualquier exploración: “Muchos pacientes temen mucho las enfermedades graves o los exámenes que se avecinan. A otros les resulta difícil incluso expresar sus problemas con palabras”.

El especialista explicó que la exploración suele ser breve y casi nunca causa dolor: “Hay cosas más agradables que ser palpado o examinado con un rectoscopio en esta zona, pero es un procedimiento rápido y casi siempre indoloro”.

También advirtió que revisar la zona no sirve solo para confirmar una molestia frecuente: “El dolor podría ser, por ejemplo, un absceso que necesita tratamiento para prevenir una infección. Y, por supuesto, rara vez vemos tumores en la zona rectal”.

Frente al silencio que rodea estas molestias, el proctólogo situó el problema en el retraso de la consulta: “Muchas personas no acuden al médico, incluso después de meses o años de molestias, por miedo y vergüenza. Muchas sufren dolor, sangrado o picazón, aunque el tratamiento suele ser sencillo e indoloro”.

Alldinger dijo que muchos pacientes usan la misma palabra para cualquier molestia anal: “Ni siquiera pueden describirlo correctamente, sino que simplemente dicen: ‘Tengo hemorroides’”.

A partir de ahí, introdujo una aclaración que, según dijo, sorprende a muchos: “Las hemorroides son una parte normal del revestimiento intestinal y ayudan a sellar el ano. ¡Todos tenemos hemorroides!”.

El problema aparece cuando ese tejido cambia: “Solo se vuelve problemático cuando las hemorroides se agrandan, se inflaman o se prolapsan demasiado hacia adelante”.

El médico distinguió ese cuadro de otras causas de dolor anal: “El dolor también suele ser causado por una trombosis anal. Se trata de un coágulo de sangre en los vasos sanguíneos directamente en el ano, que a menudo aparece como un bulto azulado y es extremadamente doloroso, especialmente en las etapas iniciales”.

También mencionó las fisuras anales entre los diagnósticos que suelen confundirse con hemorroides: “El proceso de curación puede tardar un poco más en esos casos, que son pequeños desgarros en el revestimiento anal”.