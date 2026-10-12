Turismo cierra sin hechos graves en el norte, según reportes policiales

San Pedro Sula, Honduras. Los principales destinos turísticos de la zona norte cerraron la Semana Morazánica sin reportes de hechos graves directamente relacionados con los visitantes, según el balance preliminar de la Policía Nacional. Sin embargo, el feriado dejó miles de infracciones de tránsito y decomisos de licencias de conducir en diferentes puntos del país. Noel Pérez, subinspector de la Policía Nacional, explicó que durante el período vacacional se registraron hechos violentos en otros sectores, pero aclaró que estos no estuvieron vinculados directamente con las personas que se movilizaron hacia los centros de recreación.

En materia de seguridad vial, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reportó el decomiso de más de 6,000 licencias de conducir a nivel nacional por distintas infracciones a la Ley de Tránsito. El inspector Luis Soto informó que, dentro de ese balance, más de 400 permisos fueron decomisados a conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia, una situación que refleja la persistencia de comportamientos de riesgo en las carreteras.

“Logramos de manera exitosa este cierre con cero fallecidos por accidentes de tránsito en esta de Semana Morazánica”, expresó Soto a Diario LA PRENSA, al referirse al balance vial del feriado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El funcionario también informó que a nivel nacional se decomisaron más de 6,000 permisos de conducir por diferentes infracciones a la Ley de Tránsito. De esa cantidad, más de 400 correspondieron a conductores cuyas pruebas de alcoholemia resultaron positivas. Asimismo en la zona noroccidental, Soto reportó más de 700 licencias decomisadas durante la Semana Morazánica, una cifra que, según indicó, evidencia la necesidad de fortalecer la educación vial y promover el respeto a las normas de circulación.

“Lo que nosotros hacemos constantemente a la sociedad, es el llamado para el buen comportamiento y también respetar la normativa de la Ley de Tránsito”, manifestó a LA PRENSA.

Aunque las autoridades destacaron los resultados de los operativos de seguridad en los destinos turísticos, aclararon que el balance favorable no significa que la región haya estado libre de incidentes durante el período de descanso. Las instituciones deberán consolidar los reportes correspondientes para establecer el número total de hechos atendidos en San Pedro Sula y los municipios vecinos durante el feriado.