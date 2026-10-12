Balón de Oro 2026: Mbappé da la sorpresa y duro golpe a Lamine Yamal en la encuesta de L'Équipe

Kylian Mbappé y Lamine Yamal son los grandes favoritos a conquistar el Balón de Oro 2026 y la última actualización de la encuesta de L'Équipe sorprende a todos.
La gala del Balón de Oro está a la vuelta de la esquina y, con los votos ya cerrados, han comenzado las predicciones del que podría ser el ganador el próximo 26 de octubre.
La entrega del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre de 2026 en el histórico teatro The London Palladium, ubicado en el West End de Londres (Inglaterra).
El morbo está principalmente entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, pero, desde Francia, las encuestas apuntan a que el jugador del Real Madrid es el gran favorito, arrasando al resto de candidatos.
Pero, lo más sorprendente, es que el jugador del Barcelona no aparece entre los tres más votados.
La votación ha sido en la famosa revista L’Equipe, medio líder en el país galo, donde se organiza la gala, aunque sea France Football la encargada de anunciar el nombre en Londres.
Y Kylian Mbappé sería el próximo ganador del Balón de Oro con un 34,2% de los votos, según la encuesta de la revista francesa L’Equipe.
El segundo favorito sería el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, campeón de la Ligue 1 y la Champions con el PSG, con un 24,3%.
Cerrando el podio estaría el delantero inglés Harry Kane, Bota de Oro con el Bayern Múnich, con un 8,6%. También fue campeón de la Bundesliga y de la Copa de Alemania.
En la encuesta de L'Équipe no hay ni rastro de Lamine Yamal pese a haber ganado Liga y Supercopa con el Barcelona y el Mundial 2026 con la Selección de España.
Kylian Mbappé fue Pichichi de la Liga Española, de la Champions League y también se convirtió en el máximo goleadores en la historia de los Mundiales, superando a Lionel Messi.
Así está la encuesta de la revista francesa L'Équipe con Mbappé liderando la lucha por el Balón de Oro 2026.
El resultado refleja el peso que sigue teniendo Mbappé en la carrera por el Balón de Oro y añade un nuevo capítulo al debate sobre quién debería hacerse con el reconocimiento individual más importante del fútbol.
La encuesta de L'Équipe no supone el resultado definitivo del Balón de Oro, pero sí ofrece una fotografía de cómo está la carrera en estos momentos y de cuáles son los nombres que generan más consenso entre los votantes.
Donde sí aparece Lamine Yamal es en el Trofeo Koppa (mejor jugador joven del año) con un 43,3%, por delante de Pau Cubarsí (22%) y Zaïre-Emery (17,6%). En el Balón de Oro femenino dan por campeona a Alexia Putellas con un 26,9% por delante de jugadoras francesas como Selma Bacha (12,9%) y Wendie Renard (6,6%).
Entre los técnicos, Luis Enrique ha liderado la tabla de preferencias casi con el 71% de los votos. El asturiano se ha posicionado por delante del seleccionador Luis de la Fuente, que ha reunido un 20%, y de Mikel Arteta, que ha acumulado un 5,6%.
Luis Enrique ha defendido que el Balón de Oro 2026 debe ser para un jugador del Paris Saint-Germain, destacando al club tras lograr su segunda Champions League consecutiva y tener 10 futbolistas nominados.