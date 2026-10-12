Cristiano Ronaldo marca nuevo golazo y acaricia los 1.000 goles: la ventaja sobre Messi

Riad, Arabia Saudita.

Con una hora de retraso debido a una alerta de seguridad en Riad, el Al Nassr logró su primer triunfo en la Liga de Campeones de Asia al batir al Neftchi Fargonza de Uzbekistán (3-1), con un nuevo gol de Cristiano Ronaldo que eleva su cifra particular a los 981 tantos. El duelo de la segunda jornada de la competición, en el estadio King Saud University, estuvo a punto de no jugarse por las amenazas de misiles que estos días desafían la seguridad de la capital de Arabia Saudita. Los números de Sofascore del partido.

Sin embargo, la situación se calmó y los jugadores, que tuvieron que marchar al vestuario en el calentamiento después de la advertencia de las autoridades y los avisos de la megafonía del recinto, volvieron al terreno de juego y el choque se disputó con normalidad. La primera victoria del Al Nassr en el torneo, tras la goleada encajada en la jornada inicial, ante el Al Ain (4-0), se vislumbró a la media hora, cuando el brasileño Angelo aprovechó un pase de Nawaf Boushal hacia atrás y desde el punto de penalti batió por primera vez al meta Botirali Ergashev.

El Al Nassr ya jugaba sin el francés Kingsley Coman, lesionado muscularmente al cuarto de hora y sustituido por AYman Yahya. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

981 de Cristiano Ronaldo y ventaja sobre Messi

Después, al borde del descanso, llegó la diana de Cristiano Ronaldo, que recibió un pase de Ayman Yahya y marcó a la media vuelta. Fue el tanto 981 en su carrera. Con este gol, Cristiano Ronaldo quedó a 19 de llegar a los 1.000 goles oficiales en su carrera deportiva. Además, el portugués le saca una diferencia de 47 tantos de ventaja a Lionel Messi, quien llegó a 934 anotaciones tras su doblete del fin de semana en la MLS con el Inter Miami contra el DC United.