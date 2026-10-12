¿Qué pasó con 'La More' y Choloma? Hace revelación y el por qué no debutó en Liga

El creador de contenido contó el motivo del por qué no debutó en la Liga Nacional tras ser una de las sorpresas en el pasado mercado de fichajes.
Saúl Fox, mejor conocido como "La More", fue una de las sensaciones en el inicio de la temporada tras su inesperado fichaje por el Choloma.
"Nosotros, como tenemos una comunidad grande, de repente no está mal intentar por ahí hacer cosas nuevas, intentar de repente incentivar a la gente a que vaya a los estadios. Entonces no lo veo mal, de que los equipos busquen esa herramienta para revivir el fútbol hondureño. Lo que sí, en cierta parte, tienen un grado de razón muchas de las personas", explicó en su momento a OPSA sobre su llegada.
El creador de contenido estuvo en entrenamiento y también formando parte de previa un partido de Liga Nacional. Apareció compartiendo con los arqueros principales del club maquilero.
Sin embargo, no tuvo su ansiado debut en Liga Nacional y no volvió a aparecer con el Choloma. También, nunca apareció en un listado oficial del conjunto maquilero.
Después de varias semanas sin pronunciarse sobre su situación, el creador de contenido decidió contar en el podcast El Bufete de Casaca qué ocurrió durante su paso por la institución cholomeña.
Ahí fue consultado sobre su carrera inicial como futbolista y desvela que fue un sueño de niñez, pero que no se pudo concretar: "Desde pequeño, pensaba ser jugador. Todo el tiempo me había preparado, había talento. Toda mi niñez pensaba en ser futbolista"
Asimismo, contó por qué no funcionó y lo que le faltó para concretarlo: "La disciplina. Allá (La Ceiba) un solo descontrol total".
Más adelante, 'La More' explicó que finalmente tomó la decisión de rescindir su contrato.
"Estuvimos ahí, pero rescindí contrato, pero el Choloma iba a descender, antes que cayera, mejor me tiré (del barco)", dijo en tono de broma, pero confesando que ya no forma parte del club.
"Se logró (el sueño), tal vez para la próxima temporada vamos a pensar más en serio, enfocado", expresó sobre el plan de regresar en un futuro.
Además, señaló que continuará con la Selección de creadores de contenido y su siguiente juego: "Jugamos el 24 con Panamá en Olancho".
Con estas declaraciones, el tiktoker dejó entrever que prefirió apartarse del proyecto del club de Liga Nacional.
Su llegada al Choloma había generado comentarios entre los aficionados, pues se trataba de una incorporación poco habitual para un equipo que compite en la máxima categoría del fútbol hondureño.
Sin embargo, su presencia no llegó a traducirse en una participación oficial con la camiseta de los maquileros, por lo que su aventura con la institución terminó pasando prácticamente inadvertida en el terreno de juego.