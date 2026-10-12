¿Qué pasó con 'La More' y Choloma? Hace revelación y el por qué no debutó en Liga

"Nosotros, como tenemos una comunidad grande, de repente no está mal intentar por ahí hacer cosas nuevas, intentar de repente incentivar a la gente a que vaya a los estadios. Entonces no lo veo mal, de que los equipos busquen esa herramienta para revivir el fútbol hondureño. Lo que sí, en cierta parte, tienen un grado de razón muchas de las personas", explicó en su momento a OPSA sobre su llegada.