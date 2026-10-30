LA PRENSA no publicó este artículo sobre un supuesto atentado contra Mario Roberto Faraj

San Pedro Sula, Honduras

Circulan en redes sociales capturas de pantalla de un supuesto artículo de LA PRENSA que informa sobre un presunto atentado contra Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de DIUNSA, en San Pedro Sula, Cortés. Sin embargo, LA PRENSA no publicó el supuesto artículo. Una revisión del sitio web oficial del periódico y de los resultados disponibles en Google no encontró registros de esa publicación. Además, las capturas difundidas en redes sociales muestran una dirección electrónica que no corresponde al dominio oficial de LA PRENSA. La publicación lleva como titular: “«Llevan años queriendo destruirme»: atentado contra Mario Roberto Faraj, presidente y director ejecutivo de DIUNSA”. Está fechada el 28 de octubre de 2026 y presenta como autor a Elvis Mendoza.

Según el contenido, un vehículo fue tiroteado frente a las oficinas principales de DIUNSA, en San Pedro Sula. También asegura que Faraj brindó declaraciones un día después del supuesto ataque. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las imágenes incluyen una fotografía de un automóvil negro rodeado de vehículos policiales y una ambulancia. A un costado aparecen fotografías identificadas con los nombres de Mario Roberto Faraj y Emilio Hernández Hércules. Otra captura presenta a un hombre con una venda en la cabeza y un brazo inmovilizado, acompañado de una mujer y varias personas. El texto visible lo presenta como una supuesta salida de Faraj del Hospital CEMESA después del atentado.

Una búsqueda en el sitio oficial de LA PRENSA y en los resultados indexados por Google, utilizando el nombre de Mario Roberto Faraj y términos relacionados con el supuesto atentado, no permitió encontrar una publicación del periódico que corresponda al artículo. Aunque las capturas reproducen la tipografía, el menú de navegación y otros elementos gráficos similares a los utilizados por LA PRENSA, la dirección electrónica que aparece en la parte superior no corresponde al dominio oficial del medio de comunicación. El sitio auténtico del periódico utiliza el dominio laprensa.hn, mientras que las capturas muestran la dirección vortexfresh.info, identificada en la barra superior del navegador de Facebook. Esta diferencia permite establecer que el contenido mostrado no está alojado en el portal oficial de LA PRENSA, sino que utiliza una dirección externa que reproduce su apariencia para presentar la información como una noticia del periódico. Además, el supuesto artículo presenta diferencias en el tamaño de la tipografía, la distribución de las fotografías y el formato de la bajadilla respecto de las publicaciones habituales de LA PRENSA. La publicación también utiliza una estructura similar a la de otros artículos falsos que anteriormente atribuyeron atentados a empresarios hondureños, incluyendo la misma frase inicial del titular y una supuesta declaración posterior al ataque.

Promociona una plataforma de inversiones

Las tres capturas muestran un botón rojo con la frase “Acceder a NetherexPro”, colocado sobre el contenido de la supuesta noticia y acompañado de una flecha que invita a ingresar a esa plataforma. NetherexPro ha sido mencionada en advertencias de organismos reguladores internacionales por su vinculación con publicaciones fraudulentas y por operar sin las autorizaciones correspondientes en determinadas jurisdicciones. El 17 de abril de 2025, la Autoridad Monetaria de Bermudas alertó sobre una publicación fraudulenta que suplantaba al periódico Royal Gazette para promocionar NetherexPro. El organismo informó que la plataforma no estaba autorizada ni registrada para realizar actividades reguladas en Bermudas. Asimismo, el 18 de junio de 2025, la Autoridad de Supervisión Financiera de Albania advirtió que NetherexPro no contaba con licencia, registro ni reconocimiento de ese organismo para ofrecer servicios de inversión en ese país. En el caso de las capturas sobre Mario Roberto Faraj, únicamente se observa el botón que promociona la plataforma. Las imágenes no permiten comprobar a qué página dirige ni si posteriormente solicita información personal o bancaria.

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