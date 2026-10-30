Es falso que el secretario de Seguridad dijera que Honduras es de los países más seguros

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una imagen que atribuye a Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad, una supuesta declaración en la que afirma que el país es uno de los mejores en materia de seguridad y en el combate contra las maras, las pandillas y el crimen organizado.
Sin embargo, no hay evidencia pública que confirme que Velásquez haya pronunciado esas palabras.
“Siempre lo dije Honduras no tiene nada que envidiarle a El Salvador y su presidente Bukele somos uno de los mejores países en temas de seguridad y combate al crimen organizado, maras y pandillas en 70 días verán los resultados”, es (literalmente) la presunta declaración del funcionario que ha sido compartida decenas de veces en Facebook desde el 29 de octubre.
El bulo circula en momentos en que el Congreso Nacional de Honduras aprobó, el 27 de octubre de 2026, un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientado a endurecer las sanciones contra las maras, las pandillas y otras estructuras vinculadas al crimen organizado.
Entre las principales modificaciones figura el aumento de las penas de prisión para integrantes de organizaciones consideradas terroristas, que pasan de un rango de 15 a 20 años a condenas de entre 30 y 40 años.
Las reformas también contemplan la prisión perpetua para cabecillas y otros responsables de estas estructuras, así como restricciones a los beneficios de libertad condicional y preliberación para determinados delitos.
Además, introducen cambios en los procedimientos de investigación y persecución penal, entre ellos la ampliación a 48 horas del plazo de detención en los supuestos contemplados para investigaciones complejas y la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial previa en circunstancias excepcionales previstas por la normativa.
Nada lo prueba
Una búsqueda en Google con combinaciones de palabras como “Gerzon Velásquez + Honduras + El Salvador + mejores países en seguridad” y “Gerzon Velásquez + maras y pandillas + 70 días” no permitió localizar registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que reproduzcan la supuesta declaración.
También se buscaron fragmentos de la cita y su contenido íntegro, sin encontrar publicaciones oficiales ni notas periodísticas que documenten que el secretario de Seguridad haya pronunciado esas palabras.
La imagen tampoco incluye un enlace a una entrevista, conferencia de prensa, comunicado institucional o grabación audiovisual que permita comprobar el origen de la frase atribuida al funcionario.
Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de la Secretaría de Seguridad de Honduras en X, Facebook, Instagram y TikTok tampoco encontró publicaciones que respalden la cita atribuida a Velásquez.
Asimismo, una revisión de las cuentas personales de Velásquez en X y Facebook no encontró evidencia de que haya emitido esa declaración.
Consultado por LA PRENSA Verifica sobre la publicación que circula en redes sociales, Lenin Pineda, comisionado y portavoz de la Policía Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad, aseguró que Velásquez no realizó esas declaraciones.
“Es falso”, confirmó.
No es la primera vez que circulan en redes sociales declaraciones falsas atribuidas a Gerzon Velásquez. El 6 de octubre, LA PRENSA Verifica publicó una verificación sobre otro contenido que le atribuía al funcionario haber afirmado que otros países solicitaban capacitación a Honduras en materia de seguridad.
Por lo tanto, es falso que Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad, haya dicho que Honduras es uno de los mejores países en seguridad y en el combate contra las maras y las pandillas.