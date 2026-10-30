Imagen de presos de 2018 en Honduras es presentada como efecto de las reformas al Código Penal de 2026

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una fotografía de varios privados de libertad en Honduras, algunos vestidos con camisetas blancas y otros con ropa verde, mientras permanecen junto a una baranda metálica. La imagen está acompañada de un mensaje que presenta esas condiciones de reclusión como las que enfrentarán los integrantes de estructuras terroristas tras las reformas penales aprobadas en octubre de 2026. Sin embargo, es engañoso: la imagen no es actual, pues fue difundida en noviembre de 2018. “Uniformes, 23 horas encerrados y cero visitas conyugales: así van a vivir ahora los hondureños que estén presos y sean miembros de estructuras terroristas”, dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 29 de octubre.

El 27 de octubre de 2026, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un paquete de reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la legislación penitenciaria, con el objetivo de fortalecer las medidas contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los cambios figuran el endurecimiento de las penas por asociación terrorista, nuevas disposiciones sobre la prisión preventiva y la ampliación hasta 48 horas del plazo de detención en investigaciones complejas. Estas medidas se suman a las reformas penitenciarias aprobadas en septiembre de 2026, mediante las cuales se estableció un régimen especial de reclusión para integrantes de organizaciones declaradas terroristas, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18. Este régimen contempla el uso obligatorio de uniformes, el aislamiento en celdas de máxima seguridad, restricciones de circulación y la prohibición de visitas conyugales. Además, establece controles sobre las comunicaciones y las actividades de los privados de libertad sujetos a estas medidas.

Foto del 2018