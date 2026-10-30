Estos son los bulos que usan la imagen de LA PRENSA para robar datos

En los últimos días han circulado en redes sociales y servicios de mensajería supuestos artículos atribuidos a LA PRENSA que informan sobre presuntos atentados contra reconocidos empresarios y figuras públicas hondureñas.

Aunque los relatos cambian, las publicaciones utilizan un mismo recurso: reproducen el nombre, el logotipo y el diseño del periódico para presentar como verdaderas noticias que nunca fueron publicadas por LA PRENSA.

Los contenidos hacen referencia a supuestos ataques armados o hechos violentos contra Mateo Yibrín, Camilo Atala y Eduardo Maldonado. En cada caso, las publicaciones presentan titulares llamativos y detalles sobre los presuntos incidentes para hacer creer a los usuarios que están leyendo una noticia publicada por LA PRENSA.

Sin embargo, detrás de esa apariencia informativa hay páginas que suplantan la identidad del periódico. En los casos de Yibrín y Atala, las verificaciones identificaron sitios externos que reproducían elementos gráficos de LA PRENSA, pero utilizaban direcciones electrónicas distintas de su dominio oficial.

Una estrategia similar aparece en la supuesta noticia sobre Eduardo Maldonado, que también utiliza la imagen del medio para dar credibilidad a un hecho que LA PRENSA nunca publicó.

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Además, los contenidos sobre Yibrín y Atala estaban vinculados con la promoción de plataformas de inversión y mecanismos engañosos para captar información de los usuarios.

Este tipo de engaño no solo busca difundir información falsa o aprovechar la preocupación que puede generar un supuesto atentado. También utiliza la credibilidad de un medio de comunicación para conducir a los usuarios hacia sitios ajenos a LA PRENSA, donde pueden quedar expuestos a estafas o al robo de datos personales.

A continuación, repasamos uno a uno los bulos que han utilizado el nombre y la imagen de LA PRENSA para dar apariencia de legitimidad a estos supuestos atentados: