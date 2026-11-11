Antes de comprar el pavo para Acción de Gracias, sigue estos consejos

Elegir el pavo adecuado es uno de los pasos más importantes para preparar la cena del Día de Acción de Gracias. Antes de comprar, conviene considerar factores como el tipo de conservación, el tamaño, la cantidad de invitados y las características de cada variedad. Estos son algunos aspectos que debes tener en cuenta para elegir el pavo ideal y conseguir un buen resultado en la cocina.

¿Pavo fresco o congelado?

Una de las primeras decisiones al comprar un pavo es elegir entre uno fresco o congelado. Ambas opciones pueden ofrecer buenos resultados si se almacenan y preparan correctamente. Congelado: es una de las opciones más populares. Se congela después del procesamiento para conservar su calidad. Si eliges esta alternativa, calcula el tiempo de descongelación en el refrigerador con anticipación: aproximadamente 24 horas por cada 4 a 5 libras de peso. Fresco: al comprarlo, verifica que la piel tenga un color uniforme, sin tonos azulados o morados, que la carne se sienta firme y que no presente olores desagradables o ácidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué tamaño de pavo necesitas según el número de invitados?

La cantidad de personas que asistirán a la cena también determina el tamaño del pavo que debes comprar. Como referencia, calcula entre 1 y 1.5 libras (aproximadamente 450 a 680 gramos) de pavo por persona. Por ejemplo, para una reunión de ocho personas, puedes elegir un pavo de entre 12 y 14 libras (aproximadamente 5.5 a 6.5 kilogramos). Si planeas una celebración pequeña, también puedes considerar comprar una pechuga de pavo o un pavo deshuesado para evitar desperdicios.

¿Qué tipo de pavo elegir para Acción de Gracias?

En el mercado existen diferentes variedades de pavo. Cada una tiene características particulares en cuanto a sabor, textura, crianza y precio.Estas son algunas de las opciones más comunes: blanco de pechuga ancha: es uno de los más habituales en los supermercados. Se cría para desarrollar pechugas grandes y carnosas, con un sabor suave. Sin embargo, la carne blanca puede resecarse si se cocina en exceso. Pavo natural o criado al aire libre: estas denominaciones pueden referirse a diferentes características de crianza y procesamiento. Es importante revisar la etiqueta para conocer las condiciones específicas del producto y los ingredientes añadidos. Pavo orgánico: se produce bajo las normas orgánicas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que contemplan requisitos sobre alimentación, crianza y procesamiento. Generalmente, tiene un precio más elevado. Razas tradicionales: variedades como Bourbon Red, Standard Bronze y Black Spanish conservan características de razas antiguas de pavos. Su carne suele tener un sabor más intenso y una textura diferente a la de los pavos comerciales. También pueden ser más costosos.

Pavos comerciales y marcas disponibles