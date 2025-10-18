Los filetes de cerdo fritos son una opción deliciosa y sencilla para quienes buscan una comida sabrosa con un toque oriental. Esta receta combina la jugosidad de la carne de cerdo con el aroma del ajo y el jengibre, realzados por el dulzor de la miel y el sabor umami de la salsa de soja. La marinada breve permite que los sabores penetren en la carne sin complicaciones, haciendo que cada bocado sea una explosión de sabor.

El cilantro fresco, añadido justo antes de servir, aporta un contraste herbal que equilibra el plato y lo llena de frescura. Acompáñalos con arroz blanco, vegetales salteados o una ensalada ligera para una experiencia culinaria completa.

Receta de filetes de cerdo fritos

Por Chef Laura Morales

Ingredientes: 4 filetes de cerdo, Cantidad necesaria de sal, Cantidad necesaria de pimienta, 2 dientes de ajo finamente picados, 1 cucharadita de jengibre picado, 2 cucharadas de salsa soja, 2 cucharadas de miel, Cantidad necesaria de cilantro picado.

Paso a paso: En un tazón colocar todos los ingredientes, menos el cilantro, tapar y dejar marinando durante 20 minutos.En una sartén con aceite vegetal cocinar los filetes de 6 a 8 minutos por lado a fuego medio, agregar el cilantro picado antes de servir.