Pan de banano.

Además, su textura suave y esponjosa se logra gracias a las claras batidas a punto de nieve, y puedes darle un toque extra de sabor con nibs de cacao y canela. Ideal para acompañar el café de la tarde o como desayuno energético, este pan combina lo mejor de lo saludable con lo delicioso.

Elaborado con harinas alternativas como la de almendras y coco, y endulzado naturalmente con jarabe de arce y bananos maduros, esta receta es perfecta para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen postre casero .

Ingredientes: ¾ taza de harina de almendras, ½ taza de harina de coco, ½ cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 4 huevos, ½ cucharadita de extracto de vainilla, 3 cucharaditas jarabe de arce, 5 bananos bien maduros, ¼ taza de nibs de cacao (opcional), ½ cucharadita de canela en polvo.

Paso a paso: Precalentar el horno a 350 °F. En un tazón grande colocar todos los ingredientes secos y mezclar.En otro tazón, mezclar solo las yemas de huevo, extracto de vainilla, el jarabe y los bananos hechos puré.A la mezcla de bananos agregar la preparación de los ingredientes secos hasta integrar bien.

Agregar las nibs de cacao (opcional), batir las claras a punto de nieve, y agregar a la preparación de forma envolvente.Colocar papel para horno en un molde de 8x4 pulgadas e incorporar toda la preparación.Hornear de 45 a 55 minutos o hasta que al introducir un palillo éste salga limpio. Sacar y dejar reposar por 20 minutos antes de desmoldar.