Las chuletas se marinan en una mezcla vibrante de jugo de piña, salsa barbacoa y romero fresco, lo que les aporta una jugosidad irresistible y un perfil de sabor profundo y equilibrado. El toque de sal de ajo y pimienta realza cada bocado, mientras que el romero infunde un aroma sofisticado que eleva el plato.
Al momento de servir, las rodajas de piña caramelizadas en sartén aportan frescura y contraste, creando una experiencia visual y gustativa que seduce desde el primer momento.
Es una receta ideal para cenas especiales, parrilladas familiares o simplemente para consentirse con algo diferente. Fácil de preparar y difícil de olvidar, este platillo es una invitación a disfrutar la cocina con creatividad y pasión.
Receta de Chuleta de cerdo con piña barbacoa
Ingredientes: 2 piezas de solomillo de cerdo (chuleta), c/n sal de ajo y pimienta, 1 taza de salsa barbacoa, 2 ramitas de romero, ½ taza de jugo de piña. Rodajas de piña al gusto.
Paso a paso: En un tazón colocar las chuletas de cerdo, condimentar con sal de ajo, pimienta, salsa barbacoa, jugo de piña y ramitas de romero, dejar marinando durante 20 minutos.
Pasado el tiempo de marinado, cocinar las chuletas en una sartén con un poco de aceite vegetal, brochar nuevamente por ambos lados hasta que estén bien dorados.
Agregar las rodajas de piña a la sartén y cocinar durante un minuto por lado.Servir las chuletas con las rodajas de piña y decorar con ramitas de romero.