Este platillo combina sencillez con sabor: solo necesitas unos pocos ingredientes y ganas de disfrutar. Además, puedes acompañarlos con tus salsas favoritas: barbacoa, miel mostaza o ranch.

Nada reúne mejor a la familia o a los amigos que un plato de dedos de pollo crujientes recién hechos. Dorados por fuera, suaves por dentro y con ese toque casero que conquista a todos, son ideales para una tarde de película, una fiesta o una comida rápida y deliciosa.

2 pechugas de pollo deshuesadas Cantidad necesaria de sal y pimienta 1 taza de harina 1 cucharadita de cajún 3 huevos 1 taza de miga de pan 1 taza de hojuelas de maíz (cereal Corn Flakes) Cantidad necesaria de aceite para freír 1 taza de mayonesa 1 ajo picado 1 cucharadita de perejil picado

- Cortar el pollo en forma de dedos o tiras, salpimentar y reservar.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

- Mezclar el harina con el cajún , reservar, batir levemente los huevos y reservar.

- ​​​​​Pasar cada una de las tiras de pollo primero por harina, luego por huevo y por último por una mezcla hecha con la miga de pan y las hojuelas de maíz previamente trituradas.

- Calentar el aceite y freír uno a uno quitando el exceso de grasa. Reservar.

- Para la salsa: mezclar la mayonesa, ajo y perejil.

- Colocar los dedos en un plato y bañarlo con la salsa, servir acompañado de papas fritas al gusto.