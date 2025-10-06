Nada reúne mejor a la familia o a los amigos que un plato de dedos de pollo crujientes recién hechos. Dorados por fuera, suaves por dentro y con ese toque casero que conquista a todos, son ideales para una tarde de película, una fiesta o una comida rápida y deliciosa.
Este platillo combina sencillez con sabor: solo necesitas unos pocos ingredientes y ganas de disfrutar. Además, puedes acompañarlos con tus salsas favoritas: barbacoa, miel mostaza o ranch.
Por Chef María José Cardona
Ingredientes
2 pechugas de pollo deshuesadas
Cantidad necesaria de sal y pimienta
1 taza de harina
1 cucharadita de cajún
3 huevos
1 taza de miga de pan
1 taza de hojuelas de maíz (cereal Corn Flakes)
Cantidad necesaria de aceite para freír
1 taza de mayonesa
1 ajo picado
1 cucharadita de perejil picado
Paso a paso
- Cortar el pollo en forma de dedos o tiras, salpimentar y reservar.
- Mezclar el harina con el cajún , reservar, batir levemente los huevos y reservar.
- Pasar cada una de las tiras de pollo primero por harina, luego por huevo y por último por una mezcla hecha con la miga de pan y las hojuelas de maíz previamente trituradas.
- Calentar el aceite y freír uno a uno quitando el exceso de grasa. Reservar.
- Para la salsa: mezclar la mayonesa, ajo y perejil.
- Colocar los dedos en un plato y bañarlo con la salsa, servir acompañado de papas fritas al gusto.