  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

Dedos de pollo crujientes

¿Antojo de algo fácil y delicioso? Prepara estos dedos de pollo crujientes con papitas.

  • 06 de octubre de 2025 a las 11:49 -
  • La Prensa
Dedos de pollo crujientes

Ideales para cualquier ocasión y para todos los gustos.

Nada reúne mejor a la familia o a los amigos que un plato de dedos de pollo crujientes recién hechos. Dorados por fuera, suaves por dentro y con ese toque casero que conquista a todos, son ideales para una tarde de película, una fiesta o una comida rápida y deliciosa.

Este platillo combina sencillez con sabor: solo necesitas unos pocos ingredientes y ganas de disfrutar. Además, puedes acompañarlos con tus salsas favoritas: barbacoa, miel mostaza o ranch.

Por Chef María José Cardona

Ingredientes

2 pechugas de pollo deshuesadas
Cantidad necesaria de sal y pimienta
1 taza de harina
1 cucharadita de cajún
3 huevos
1 taza de miga de pan
1 taza de hojuelas de maíz (cereal Corn Flakes)
Cantidad necesaria de aceite para freír
1 taza de mayonesa
1 ajo picado
1 cucharadita de perejil picado

Paso a paso

- Cortar el pollo en forma de dedos o tiras, salpimentar y reservar.

- Mezclar el harina con el cajún , reservar, batir levemente los huevos y reservar.

- ​​​​​Pasar cada una de las tiras de pollo primero por harina, luego por huevo y por último por una mezcla hecha con la miga de pan y las hojuelas de maíz previamente trituradas.

- Calentar el aceite y freír uno a uno quitando el exceso de grasa. Reservar.

- Para la salsa: mezclar la mayonesa, ajo y perejil.

- Colocar los dedos en un plato y bañarlo con la salsa, servir acompañado de papas fritas al gusto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
La Prensa

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias