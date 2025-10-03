El pollo guisado con papas es uno de esos platillos caseros que conquistan corazones y despiertan recuerdos familiares. Es un guiso lleno de sabor, color y tradición, donde los ingredientes se combinan lentamente para crear una salsa espesa y deliciosa que impregna cada bocado.
Perfecto para acompañar con arroz blanco, tortillas calientes o una ensalada fresca, este plato representa la calidez de la cocina hogareña y el gusto por lo sencillo pero bien hecho.
Ingredientes
1 sobre de Consomé de Pollo MAGGI®
1 pollo entero partido en 4
c/n aceite para freír
1 cebolla pequeña
4 tomates maduros medianos
1 chile morrón pequeño
4 dientes de ajo
½ litro caldo de pollo
1 sobre de pasta de tomate
1 libra de papas
1 cucharadita de orégano
3 hojas de laurel
1 cucharadita de Sabor y Color MAGGI®
c/n de cilantro fino
Paso a paso
- Condimentar las piezas de pollo con el consomé de pollo y freír en una sartén honda con un poco de aceite vegetal, cocinar hasta dorar por ambos lados. Reservar.
- Asar en el comal la cebolla, tomate, chile morrón y ajo, retirar y licuar con 1 taza de caldo de pollo.
- Verter la salsa licuada en la sartén donde se frió el pollo, añadir la pasta de tomate, dejar que rompa hervor y agregar las papas cortadas en cuadros medianos, salpimentar, agregar el orégano, comino, el laurel y el sazonador Sabor y Color, para darle color.
- Incorporar las piezas de pollo fritas y dejar hervir unos 15 minutos más. Ya cocido el pollo y las papas agregar el cilantro fino picadito.
- Servir caliente y acompañar con arroz blanco y tortillas recién hechas.