Los chicharrones de carne son un platillo tradicional que combina sabor, textura y mucha tradición en la mesa. Crujientes por fuera y jugosos por dentro, son ideales para compartir en familia o con amigos, acompañados de tortillas calientes, guacamol o encurtido.
Su preparación puede variar según la región, pero en todas conserva ese toque irresistible que invita a comerlos recién hechos. Perfecta para una reunión informal, una tarde de antojo o incluso como parte de un almuerzo completo, los chicharrones de carne representan la esencia de la cocina casera: disfrutar de lo simple y sabroso.
Ingredientes
1 libra de costilla de cerdo
Sal y pimienta al gusto
½ taza de agua
Jugo de 1 naranja agria
1 taza de jugo de naranja De La Granja
Paso a paso
Cortar la costilla de cerdo y sazonar con sal y pimienta al gusto. Reservar por 10 minutos.
En una sartén agregar la costilla de cerdo bañada con el jugo de naranja agria, el jugo de naranja y el agua, cocinar a fuego bajo removiendo ocasionalmente para que se cocine bien y se evapore por completo en el líquido.
Que los chicharrones suelten su propia grasa. Dejar freír hasta que tomen un color dorado y una textura crujiente. Retirar del fuego y escurrir la manteca sobrante. Servir.