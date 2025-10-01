  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

Chicharrones de carne

Además de ser un manjar lleno de sabor, esta receta es práctica y sencilla, ya que con pocos ingredientes se logra un resultado delicioso.

Chicharrones de carne

Disfruta esta deliciosa con sopa de frijoles y limón.

Los chicharrones de carne son un platillo tradicional que combina sabor, textura y mucha tradición en la mesa. Crujientes por fuera y jugosos por dentro, son ideales para compartir en familia o con amigos, acompañados de tortillas calientes, guacamol o encurtido.

Su preparación puede variar según la región, pero en todas conserva ese toque irresistible que invita a comerlos recién hechos. Perfecta para una reunión informal, una tarde de antojo o incluso como parte de un almuerzo completo, los chicharrones de carne representan la esencia de la cocina casera: disfrutar de lo simple y sabroso.

Ingredientes

1 libra de costilla de cerdo
Sal y pimienta al gusto
½ taza de agua
Jugo de 1 naranja agria
1 taza de jugo de naranja De La Granja

Paso a paso

Cortar la costilla de cerdo y sazonar con sal y pimienta al gusto. Reservar por 10 minutos.

En una sartén agregar la costilla de cerdo bañada con el jugo de naranja agria, el jugo de naranja y el agua, cocinar a fuego bajo removiendo ocasionalmente para que se cocine bien y se evapore por completo en el líquido.

Que los chicharrones suelten su propia grasa. Dejar freír hasta que tomen un color dorado y una textura crujiente. Retirar del fuego y escurrir la manteca sobrante. Servir.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias