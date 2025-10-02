Tajadas con patitas de chancho

La cocina hondureña es un reflejo de tradición, sabor y creatividad. Uno de sus platillos más queridos en los barrios y mercados es la combinación de tajadas verdes con patitas de chancho, una receta que mezcla lo crujiente del plátano frito con la suavidad gelatinosa de las patitas.
Este plato, además de ser abundante y económico, es símbolo de convivencia, pues suele compartirse entre familia y amigos en ocasiones cotidianas y festivas.
Ingredientes
2 cucharadas de orégano
3 dientes de ajo
1 sobre de consomé de pollo
1 libra de patitas de cerdo
Cantidad necesaria de aceite vegetal
½ cebolla en rodajas
1 tomate cortado en tiras
1 chile morrón en tiras
3 cucharadas de pasta de tomate
5 cucharadas de vinagre
1 chorro de salsa inglesa
1 taza de sofrito
Cantidad necesaria de sal y pimienta
6 guineos verdes
Cantidad necesaria de ensalada de repollo
- En una cacerola con abundante agua colocar el orégano, ajo y el consomé y cocinar las patitas de cerdo por 2 horas.
- Retirar las patitas del agua y reservar un poco del líquido de cocción.
- En una sartén grande calentar aceite, sofreír la cebolla, tomate y chile por 3 minutos, agregar las patitas y cocinar.
- Añadir la pasta de tomate, el vinagre, salsa inglesa y el sofrito, salpimentar al gusto.
- Cocinar a fuego medio alto por 15 minutos.
- Cortar los guineos en lascas finas y freír en una sartén con abudante aceite.
- Retirar y escurrir.
- Servir las tajadas con la ensalada y las patitas de chancho.