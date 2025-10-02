Tajadas con patitas de chancho

Este plato, además de ser abundante y económico, es símbolo de convivencia, pues suele compartirse entre familia y amigos en ocasiones cotidianas y festivas.

La cocina hondureña es un reflejo de tradición, sabor y creatividad. Uno de sus platillos más queridos en los barrios y mercados es la combinación de tajadas verdes con patitas de chancho, una receta que mezcla lo crujiente del plátano frito con la suavidad gelatinosa de las patitas.

2 cucharadas de orégano 3 dientes de ajo 1 sobre de consomé de pollo 1 libra de patitas de cerdo Cantidad necesaria de aceite vegetal ½ cebolla en rodajas 1 tomate cortado en tiras 1 chile morrón en tiras 3 cucharadas de pasta de tomate 5 cucharadas de vinagre 1 chorro de salsa inglesa 1 taza de sofrito Cantidad necesaria de sal y pimienta 6 guineos verdes Cantidad necesaria de ensalada de repollo

- En una cacerola con abundante agua colocar el orégano, ajo y el consomé y cocinar las patitas de cerdo por 2 horas.

- ​​​​Retirar las patitas del agua y reservar un poco del líquido de cocción.

- En una sartén grande calentar aceite, sofreír la cebolla, tomate y chile por 3 minutos, agregar las patitas y cocinar.

- Añadir la pasta de tomate, el vinagre, salsa inglesa y el sofrito, salpimentar al gusto.

- Cocinar a fuego medio alto por 15 minutos.

- Cortar los guineos en lascas finas y freír en una sartén con abudante aceite.

- Retirar y escurrir.

- Servir las tajadas con la ensalada y las patitas de chancho.