  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

Tilapia estilo Lago de Yojoa

En las costas y pueblos de Honduras, la tilapia con tajadas es mucho más que un plato: es una tradición que reúne frescura, textura y sazón.

  • 04 de octubre de 2025 a las 17:41 -
  • La Prensa
Tilapia estilo Lago de Yojoa

Acompañado con ensalada de repollo, encurtido y una salsa casera, este platillo es una verdadera fiesta de sabores hondureños.

La combinación del pescado frito, crujiente por fuera y suave por dentro, con las tajadas doradas de plátano verde, crea una armonía perfecta entre lo salado y lo dulce.

Su aroma evoca los almuerzos familiares frente al mar, las risas compartidas y ese toque casero que hace sentir orgullo por la cocina catracha.

Ingredientes

1 tilapia mediana
cantidad necesaria de sal y pimienta
1 taza de harina de trigo
1 cucharadita de ajo en polvo
1 litro de aceite vegetal para freír
¼ de cabeza de repollo morado
½ taza de zanahoria rallada
1 limón
1 cucharada de mayonesa

Paso a paso

- Limpiar el pescado por dentro y fuera. Hacer de 3 a 4 cortes (dependiendo el tamaño del pescado) en diagonal a cada lado, salpimentar al gusto y reservar.

- En una bandeja o plato agregar la harina, ajo en polvo, cebolla en polvo y mezclar bien.

- Pasar el pescado por la harina ya preparada hasta que se adhiera bien y sacudir el exceso, freír en una sartén con abundante aceite caliente, hasta dorar ambos lados.

- Retirar y escurrir en papel toalla.

- Para hacer la ensalada picar finamente el repollo morado, lavar con agua caliente, escurrir e incorporar en un tazón con la zanahoria, el jugo de limón la mayonesa, salpimentar al gusto.

- Servir.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
La Prensa

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias