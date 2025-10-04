Tilapia estilo Lago de Yojoa

La combinación del pescado frito, crujiente por fuera y suave por dentro, con las tajadas doradas de plátano verde, crea una armonía perfecta entre lo salado y lo dulce.
Su aroma evoca los almuerzos familiares frente al mar, las risas compartidas y ese toque casero que hace sentir orgullo por la cocina catracha.
Ingredientes
1 tilapia mediana
cantidad necesaria de sal y pimienta
1 taza de harina de trigo
1 cucharadita de ajo en polvo
1 litro de aceite vegetal para freír
¼ de cabeza de repollo morado
½ taza de zanahoria rallada
1 limón
1 cucharada de mayonesa
Paso a paso
- Limpiar el pescado por dentro y fuera. Hacer de 3 a 4 cortes (dependiendo el tamaño del pescado) en diagonal a cada lado, salpimentar al gusto y reservar.
- En una bandeja o plato agregar la harina, ajo en polvo, cebolla en polvo y mezclar bien.
- Pasar el pescado por la harina ya preparada hasta que se adhiera bien y sacudir el exceso, freír en una sartén con abundante aceite caliente, hasta dorar ambos lados.
- Retirar y escurrir en papel toalla.
- Para hacer la ensalada picar finamente el repollo morado, lavar con agua caliente, escurrir e incorporar en un tazón con la zanahoria, el jugo de limón la mayonesa, salpimentar al gusto.
- Servir.