Receta de Frappé

El frappé de café marida perfectamente con postres ligeros, como galletas de mantequilla o pastel de vainilla, realzando los sabores de estos dulces.

  • 09 de octubre de 2025 a las 11:34 -
A diferencia de otras bebidas frías como el café frío tradicional o el café con hielo, el frappé se distingue por su textura espumosa y densa, lograda al licuar el café con hielo y, en ocasiones, con leche. Esta combinación le da un cuerpo más cremoso y suave, convirtiéndolo en una opción atractiva tanto para los amantes del café como para aquellos que prefieren un toque más ligero y refrescante.

Una de las grandes ventajas de esta bebida es su versatilidad. Puede ser endulzado al gusto y es fácil de personalizar con ingredientes adicionales. El extracto de vainilla y el jarabe de chocolate o caramelo son adiciones populares que le otorgan un toque extra de dulzura. También es común encontrar versiones con leche de almendra, avena o coco para aquellos que buscan opciones más saludables o veganas.

Ingredientes: 1 taza de café negro frío1 taza de hielo, 1/2 taza de leche entera o deslactosada, 2 cucharadas de azúcar o endulzante al gusto, 2 cucharadas de crema batida (opcional, para decorar), 1/2 cucharadita de extracto de vainilla, 1 cucharada de jarabe de chocolate o caramelo (opcional, para decorar).

Paso a paso: Preparar una taza de café negro fuerte y dejar que se enfríe a temperatura ambiente o en el refrigerador.En una licuadora, colocar el café frío, el hielo, la leche, el azúcar y la vainilla.

Licuar a velocidad alta hasta que el hielo se haya triturado completamente y obtengas una mezcla suave y espumosa.Sirve el frappé en un vaso alto.Si lo prefieres, añadir crema batida en la parte superior y decorar con jarabe de chocolate o caramelo para darle un toque especial.

