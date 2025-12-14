Presidente del CAH: "Impedir declaratoria constituye atentado contra el orden democrático"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, advirtió que cualquier intento de impedir la declaratoria oficial de los resultados electorales constituye un atentado contra el orden democrático y podría configurarse como un golpe de Estado. “Esto es la expresión de un golpe de Estado, la sola manifestación constituye un plan de perpetrar un Golpe de Estado y debe ser investigado por el Ministerio Público”, expresó Solórzano, al referirse al posicionamiento del consejero Marlon Ochoa durante la asamblea extraordinaria del partido Libre.

El titular del CAH subrayó que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) es obligatoria y no está sujeta a la voluntad individual de los consejeros. "No es si quiere o no firmar la declaratoria, ni depende de Marlon Ochoa; el pueblo ya decidió en las urnas", afirmó. Según Solórzano, el partido Libertad y Refundación (Libre) ya no continuará en el poder y la definición de la nueva presidencia corresponde a los candidatos del Partido Liberal de Honduras (PLH) y del Partido Nacional (PNH). En ese sentido, enfatizó que los consejeros del CNE únicamente pueden votar a favor o en contra de la declaratoria y, en caso de disentir, razonar su voto.