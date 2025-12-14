Presidente del CAH: "Impedir declaratoria constituye atentado contra el orden democrático"

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, advirtió que cualquier intento de impedir la declaratoria oficial de los resultados electorales constituye un atentado contra el orden democrático y podría configurarse como un golpe de Estado.
“Esto es la expresión de un golpe de Estado, la sola manifestación constituye un plan de perpetrar un Golpe de Estado y debe ser investigado por el Ministerio Público”, expresó Solórzano, al referirse al posicionamiento del consejero Marlon Ochoa durante la asamblea extraordinaria del partido Libre.
El titular del CAH subrayó que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) es obligatoria y no está sujeta a la voluntad individual de los consejeros. “No es si quiere o no firmar la declaratoria, ni depende de Marlon Ochoa; el pueblo ya decidió en las urnas”, afirmó.
Según Solórzano, el partido Libertad y Refundación (Libre) ya no continuará en el poder y la definición de la nueva presidencia corresponde a los candidatos del Partido Liberal de Honduras (PLH) y del Partido Nacional (PNH).
En ese sentido, enfatizó que los consejeros del CNE únicamente pueden votar a favor o en contra de la declaratoria y, en caso de disentir, razonar su voto.
“El planificar que no haya declaratoria de las elecciones es un atentado contra el Estado de Derecho y se puede constituir en un golpe de Estado”, reiteró, al tiempo que cuestionó si Libre y el consejero Marlon Ochoa estarían dispuestos a ser recordados como responsables de una ruptura democrática.
El presidente del CAH dijo confiar en que las Fuerzas Armadas de Honduras actuarán conforme a la Constitución para evitar cualquier intento de desestabilización institucional. “Confío en que las FFAA harán cumplir la Constitución e impedirán cualquier locura de esas que se mencionan”, concluyó.