La auténtica magia de un delicioso tazón de nachos radica en la variada paleta de ingredientes que puedes incorporar: frijoles negros o rojos, aguacate, yogur natural, cebolla y otros elementos de tu elección para enriquecer la preparación.

Los bowls de nachos son conocidos por ser el plato perfecto para compartir con amigos y familiares. En este sentido, ya sea en una noche de películas, una reunión deportiva o simplemente como aperitivo antes de una comida, los nachos siempre aportan un ambiente festivo en cualquier ocasión.

Receta Bowl de nachos

por Chef Lisandro Calderón

Ingredientes: 16 tortillas de maíz cortadas en cruz y fritas, 1 taza de frijol negro o rojo cocido, 1 taza de maíz dulce cocido y desgranado, 2 aguacates en lascas, 1 taza de tomates cherry cortados en 4½, cebolla roja en rodajas, 1 chile morrón rojo en cubitos, ½ taza de yogur natural, ½ limón, c/n sal y pimienta.

Paso a paso: Colocar las tortillitas en 4 tazones tipo bowl, sobre cada tazón dividir en partes iguales el frijol, el maíz, el aguacate, los tomates, la cebolla y el chile.En un tazón mezclar el yogur junto con el limón, sal y pimienta.

Servir 2 cucharadas sobre cada bowl.Tortillitas light. También puedes elaborar las tortillas al horno, precalentar el horno a 400°F, extender tortillas cortadas en cruz sobre una bandeja para hornear (ligeramente engrasada o cubierta de papel aluminio o papel encerado) colocar a tostar durante 15 minutos o hasta que comiencen a dorar, sacudiendo ligeramente cada 5 minutos.