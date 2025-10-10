Esta receta es una celebración del sabor casero hondureño, donde ingredientes sencillos se transforman en una experiencia reconfortante y sabrosa.

Los huevos fritos con yema tierna se sirven sobre crujientes tortillas de maíz, coronados con una salsa ranchera vibrante que combina el dulzor del tomate, el picante del jalapeño y el aroma de la cebolla sofrita.

Ideal para quienes buscan una opción rápida pero llena de carácter, esta preparación se complementa con frijoles fritos y un toque de perejil fresco que realza su presentación. La receta es perfecta para compartir, sorprender o simplemente disfrutar de un clásico reinventado con un giro sabroso. Prepárate para enamorarte de cada bocado.

Receta de huevos rancheros a la hondureña

Ingredientes: 2 cucharadas de margarina, 2 tomates cortados en julianas, ½ chile jalapeño cortado en julianas, 2 rebanadas de cebolla cortadas en julianas, cantidad necesaria de pimienta, sal y sal de ajo, 1 cucharada de salsa de tomate, 1 cucharadita de consomé de pollo, ½ taza de aceite vegetal, 2 huevos, 2 tortillas de maíz fritas, 1 cucharadita de perejil picado, 1 porción de frijoles fritos.

Paso a paso: Para la salsa: colocar en una sartén la margarina, los tomates, los chiles y la cebolla, sofreírlos a fuego lento durante 3 minutos.

Agregar la pimienta, sal, sal de ajo, salsa de tomate y consomé de pollo, dejarlo por 3 minutos más.Para los huevos: colocar en una sartén aceite vegetal y calentar, freír los huevos dejando la yema tierna, una vez que tome consistencia, retirar.

Colocar sobre las 2 tortillas fritas los huevos, agregar la salsa ranchera al gusto y el perejil picado. Acompañar con los frijoles fritos al gusto.