Cómo hacer Riguas de elote

La cocina tradicional está llena de sabores que evocan recuerdos, celebraciones y momentos compartidos en familia. Esta receta de riguas de elote, es una muestra deliciosa de cómo ingredientes sencillos pueden transformarse en un platillo reconfortante y lleno de identidad cultural.

El dulzor natural del elote tierno, combinado con la manteca y un toque de azúcar, se envuelve cuidadosamente en hojas de plátano que aportan aroma y textura, creando una experiencia culinaria que trasciende generaciones.

Prepararlos es tan placentero como saborearlos. La mezcla suave se cuece lentamente sobre el comal, liberando un aroma que llena la cocina y despierta el apetito. Servidos con queso fresco y crema, estos tamalitos se convierten en el acompañamiento perfecto para una tarde de café o como parte de un desayuno típico.

Receta de Riguas de elote

Por Chef Laura Morales

Ingredientes: 4 tazas de granos de elote tierno, ½ cucharadita de sal, 1 cucharada de azúcar, 2 cucharadas de manteca o margarina, cantidad necesaria de hojas de plátano.

Paso a paso: En un molino o licuadora moler todos los ingredientes (a excepción de las hojas) hasta formar una masa líquida.Cortar las hojas de plátano en rectángulos medianos (30 x 30 cm).

En cada hoja colocar 3 cucharadas de la mezcla y doblar la hoja en dos partes.Cocinar sobre la plancha o comal a fuego medio bajo durante 5 minutos por cada lado.Retirar de las hojas y servir acompañado con queso y crema.