Pasos para hacer deliciosos macarons multicolor

Lo primero que hay que hacer es precalentar el horno a una temperatura de 400°F (200°C). Seguidamente en un recipiente hay que mezclar el azúcar glas junto con la harina de almendras. En otro recipiente aparte, hay que batir las claras de huevo y cuando estén espumosas, agregue el crémor tártaro y batir hasta que se formen picos.

Luego agregamos el azúcar y subiremos la velocidad de la batidora, batir un par de minutos más sin que se baje el volumen. Después de batir hay que agregar la mezcla de harina y azúcar. Posteriormente incorpore la mezcla en movimiento envolvente y divida la mezcla según los colores deseados, puede teñirlos con colorante vegetal.

Una vez lista la mezcla, se coloca en una manga pastelera con punta redonda y en una placa engrasada haremos círculos de aproximadamente dos centímetros de diámetro; lo dejaremos reposar por 15 minutos. A continuación, tienes que bajar la temperatura del horno a 360°F (180°C) y hornearlos por 10 minutos.