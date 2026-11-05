Pasos para hacer deliciosos macarons multicolor

Lo primero que hay que hacer es precalentar el horno a una temperatura de 400°F (200°C). Seguidamente en un recipiente hay que mezclar el azúcar glas junto con la harina de almendras. En otro recipiente aparte, hay que batir las claras de huevo y cuando estén espumosas, agregue el crémor tártaro y batir hasta que se formen picos.
Luego agregamos el azúcar y subiremos la velocidad de la batidora, batir un par de minutos más sin que se baje el volumen. Después de batir hay que agregar la mezcla de harina y azúcar. Posteriormente incorpore la mezcla en movimiento envolvente y divida la mezcla según los colores deseados, puede teñirlos con colorante vegetal.
Una vez lista la mezcla, se coloca en una manga pastelera con punta redonda y en una placa engrasada haremos círculos de aproximadamente dos centímetros de diámetro; lo dejaremos reposar por 15 minutos. A continuación, tienes que bajar la temperatura del horno a 360°F (180°C) y hornearlos por 10 minutos.
Por último, los debes sacar y dejar enfriar, después tienes que colocar un poco de crema de maní, dulce de leche o el relleno que desees, en la parte plana y unirlo con otro macaron.
A continuación la receta:
Ingredientes : 1 taza de azúcar glas, ¾ taza de harina de almendras, 2 claras de huevo, 1 pizca de crémor tártaro, ¼ taza de azúcar refinada, 1 taza de crema de maní, colorante vegetal rojo, amarillo, verde y café.
Paso a paso: Precalentar el horno a 400ºF.Mezclar el azúcar glas con la harina de almendras, reservar.Batir las claras, cuando estén espumosas agregar el crémor tártaro y seguir batiendo hasta que se formen picos, agregar el azúcar, subir la velocidad y batir un par de minutos más sin que se baje el volumen.
Agregar la mezcla de harina y azúcar y unir en forma envolvente. Dividir la mezcla según los colores deseados y teñirlas con 1 gotita de colorante vegetal.
Colocar la mezcla en una manga pastelera con punta redonda, hacer círculos de aproximadamente 2 centímetros sobre una placa engrasada, dejar reposar 15 minutos a temperatura ambiente.
Bajar la temperatura del horno a 360ºF. y hornearlos 10 minutos, sacar dejar enfriar y colocar un poco de crema de maní en la parte plana unir con otro macaron.