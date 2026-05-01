Postres fáciles para sorprender a mamá en su día

La repostería es un mundo lleno de creatividad y el recurso perfecto para expresarle a mamá cuánto la queremos. Nada la alegrará más que un postre preparado por nosotros mismos: puede decir más que mil palabras y transmitir más que cualquier otro obsequio. Por ello, hoy te traemos dos exquisitos postres fáciles y rápidos que puedes preparar para el Día de las Madres, un detalle especial y, sobre todo, lleno de cariño. Aquí encontrarás recetas deliciosas y sencillas.

Tarta de chocolate y almendras

Al preparar esta tarta de chocolate y almendras se obtiene un postre ligero, pero de intenso sabor, característico de su ingrediente principal: el chocolate. Este se complementa perfectamente con los demás ingredientes. Tanto tu mamá como tu familia quedarán encantados con su delicioso sabor.

¿Qué necesitas?20 galletas tipo María trituradas, 1½ barras de margarina derretida, ½ taza de cocoa en polvo, 2 latas de crema de leche, 1 taza de chispas de chocolate, ¼ barra de margarina, ½ taza de almendras fileteadas y cantidad necesaria de frambuesas.

¿Cómo hacerlo?Mezcla en un tazón las galletas María con la margarina y la cocoa en polvo hasta formar una masa. Cubre un molde rectangular con la mezcla (superficie y paredes) y lleva al horno precalentado a 350 °F durante 15 minutos. Deja enfriar y reserva.

Para el relleno, calienta la crema de leche en una cacerola a fuego medio sin dejar hervir. Retira del fuego y agrega las chispas de chocolate hasta que se derritan por completo, sin dejar de revolver. Incorpora la margarina y las almendras fileteadas. Vierte el relleno en el molde y refrigera por al menos 5 horas. Decora con crema chantilly, almendras y frutos rojos.

Pastel tres leches

El pastel tres leches es muy popular en las familias latinoamericanas. Es una torta ligera y esponjosa, bañada con tres tipos de leche y generalmente cubierta con crema chantilly. No necesitas ser experto en repostería para prepararlo; basta con un horno casero, una batidora de mano y ganas de disfrutar esta delicia.

¿Qué necesitas?4 huevos, 2 tazas de azúcar, 1 taza de harina + 1 cucharadita de polvo de hornear, 1 cucharadita de extracto de vainilla clara, 1 pizca de sal, 1 lata de leche condensada, 1 lata de leche evaporada, 1 lata de leche entera, 4 claras de huevo, ¼ cucharadita de cremor tártaro y cantidad necesaria de canela en polvo.

¿Cómo hacerlo?Precalienta el horno a 350 °F. Separa las claras y yemas de los huevos. En un tazón grande, bate las claras hasta que estén espumosas. Incorpora 1 taza de azúcar y continúa batiendo hasta obtener una mezcla brillante. Agrega las yemas poco a poco, junto con la sal y la vainilla.

Añade la harina previamente tamizada con movimientos envolventes hasta integrarla por completo. Vierte la mezcla en un molde engrasado de 20 × 20 cm y hornea durante 30 a 35 minutos o hasta que, al insertar un palillo, este salga seco.

En otro recipiente, mezcla la leche evaporada, la leche condensada y la leche entera hasta lograr una preparación homogénea.

Cuando el bizcocho esté listo, haz pequeños orificios con un tenedor sobre toda la superficie. Una vez frío, vierte la mezcla de las tres leches, asegurándote de cubrir todas las esquinas. Refrigera mientras preparas el merengue.

Para el chantilly, coloca una olla con agua a hervir. En un tazón, mezcla las claras de huevo, 1 taza de azúcar, el cremor tártaro y la canela. Lleva el tazón a baño María, evitando que toque el agua. Bate constantemente hasta integrar. Retira del fuego y continúa batiendo con batidora eléctrica hasta obtener picos firmes. Decora el pastel con el merengue.