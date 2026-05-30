Prepare crepas de harina de arroz en pocos pasos

Si te encantan las crepas de harina de arroz, la buena comida y cuando se trata de cocinar, disfrutas experimentando con diferentes productos e ingredientes. Esta receta es la ideal para ti, ya que puedes rellenarlas con los ingredientes que más te guste, ya sean dulces o salados.
Estas crepas también se pueden acompañar con helado de vainilla y fresas cortadas por la mitad y para decorarlas puedes bañarlas con jarabe de chocolate. La tortita o panqueque es otro tipo de crepa, hecho con levadura y de menor diámetro y se hace a fuego lento, en vez de medio.
Crepas de harina de arroz (Por Chef Nelly Handal)
Ingredientes
1 taza de harina de arroz. 2 huevos. ¼ de taza de azúcar refinada. 1 taza de leche. ¼ de cucharadita de sal. 1 cucharadita de mantequilla. 3 bananos. Nutella al gusto. Almendras para decorar.
Preparación
Con ayuda de una batidora, mezcle la harina de arroz, los huevos y el azúcar. Agregue la leche y la sal hasta obtener una mezcla ligera. Si la masa queda muy espesa, incorpore un poco más de leche. Añada la mantequilla previamente derretida. Unte una pequeña cantidad de mantequilla o margarina en una sartén caliente o crepera.
Vierta ¼ de taza de la mezcla y distribuya uniformemente para formar la crepa. Cocine hasta que los bordes comiencen a dorarse, dé vuelta y retire cuando alcance un color dorado uniforme. Repita el procedimiento hasta terminar toda la masa. Rellene cada crepa con rodajas de banano y Nutella. Decore con más Nutella y almendras trituradas antes de servir.