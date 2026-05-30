Prepare crepas de harina de arroz en pocos pasos

Si te encantan las crepas de harina de arroz, la buena comida y cuando se trata de cocinar, disfrutas experimentando con diferentes productos e ingredientes. Esta receta es la ideal para ti, ya que puedes rellenarlas con los ingredientes que más te guste, ya sean dulces o salados.

Estas crepas también se pueden acompañar con helado de vainilla y fresas cortadas por la mitad y para decorarlas puedes bañarlas con jarabe de chocolate. La tortita o panqueque es otro tipo de crepa, hecho con levadura y de menor diámetro y se hace a fuego lento, en vez de medio.