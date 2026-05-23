Cinco bocadillos para disfrutar la final entre Marathón y Motagua

San Pedro Sula

La gran final del torneo de fútbol hondureño entre Marathón y Motagua es la ocasión perfecta para reunirse con familiares y amigos. Si buscas opciones para acompañar el partido, estos cinco bocadillos combinan sabores tradicionales y propuestas creativas que pueden convertirse en los protagonistas de la jornada.

Tostones de plátano con quesillo

Patacones, tachinos o tostones: sin importar el nombre, este clásico destaca por su textura crujiente y su sabor inconfundible. Acompañados de quesillo fundido, son una alternativa sencilla y deliciosa. ¿Cómo prepararlos? Caliente abundante aceite en una olla profunda a fuego medio. Pele los plátanos verdes y córtelos en rodajas de aproximadamente dos dedos de grosor. Fríalos hasta que estén ligeramente dorados y cocidos por dentro. Retírelos y colóquelos sobre papel absorbente. Aplauda las rodajas hasta formar discos. Vuelva a freírlas en aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes. Coloque una rodaja de quesillo sobre cada tostón y hornee a 400 °F hasta que el queso se derrita o se dore ligeramente. Finalice con cilantro fresco y sirva.

Tortillas con aguacate y chorizo

La combinación del aguacate cremoso con el sabor intenso del chorizo ​​​​convierte este bocadillo en una opción ideal para compartir durante el partido. ¿Cómo prepararlas? Triture el aguacate junto con el queso crema hasta obtener una mezcla homogénea. Reservar. Corte las tortillas por la mitad y fríalas en aceite caliente hasta que estén crujientes. Retire el exceso de grasa con papel absorbente. Unte la mezcla de aguacate sobre las tortillas fritas y agregue una porción de chorizo ​​​​cocido. Decore con tomate y queso cheddar antes de servir.

Tacos de wontón

Esta receta fusiona sabores asiáticos y latinoamericanos en una presentación diferente y crujiente. ¿Cómo prepararlos? Para el relleno, desmenuce las pechugas de pollo y dórelas en una sartén caliente durante dos minutos. Agrega cebolla, jengibre y ajo picados. Incorpora el caldo de pollo y la salsa de ostras, cocina durante cinco minutos y añada cebollina. Salpimiente al gusto y reserva. Para la ensalada, mezcle vinagre, aceite y azúcar hasta que se disuelva completamente. Agrega el repollo y reserva. Fría las láminas de wontón en abundante aceite, moldeándolas con ayuda de dos cucharas para darles forma de taco. Rellene con el pollo y complete con la ensalada de repollo.

Montaditos de camarón

Los camarones aportan un sabor característico de la gastronomía hondureña y convierten esta receta en una alternativa elegante y fácil de preparar. ¿Cómo prepararlos? Sofría en aceite de oliva los chiles y el ajo picado. Retirar y reservar. En la misma sartén agregue el sazonador de camarón previamente disuelto en un poco de agua. Incorpora los camarones y las semillas de sésamo. Cocinando durante cinco minutos. Sirva sobre rodajas de pan tostado para formar los montaditos.

Pastelitos de pollo