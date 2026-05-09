5 desayunos típicos hondureños para consentir a mamá en su día

En el Día de las Madres, nada mejor que sorprender a mamá desde temprano con un desayuno lleno de sabor y tradición hondureña. Honduras ofrece una variedad de platillos que evocan raíces, sabores caseros y creatividad en la cocina. Desde las dulces canoas de plátano relleno hasta el clásico desayuno típico con frijoles, huevos, aguacate y tortillas, cada receta es un homenaje a la mesa catracha. La burrita tradicional, práctica y cargada de sabor, y los tamalitos de frijoles, autóctonos y llenos de historia, completan esta selección que refleja la riqueza culinaria del país. Entre estas opciones destaca también la innovación con los huevos benedictinos catrachos, una adaptación que fusiona técnicas internacionales con ingredientes locales como tortillas fritas, frijoles, chorizo y aguacate, bañados en salsa holandesa de cilantro. Juntos, estos cinco desayunos típicos representan la esencia de la cocina hondureña y son la mejor manera de iniciar el Día de las Madres con un gesto lleno de sabor y amor. Receta de desayuno típico Este platillo que nos caracteriza como hondureños, y sobre todo puede llevar los ingredientes que tú desees agregarle para que sea más cargado, agregándole desde huevo, frijoles, aguacate, queso, plátano, mantequillas y sin faltar las tortillas para complementar. ¿Cómo hacerlo?Cortar el plátano maduro en tajadas semi delgadas y freírlas en el aceite vegetal. Reservar. Llevar en otra sartén a fuego medio las salchichas y cocinar por todos lados. Retirar y reservar. Cocinar los huevos estrellados en una sartén previamente engrasada. Montar dos salchichas y dos huevos estrellados en dos platos respectivamente. Complementar ambos platos con las tajadas de plátano, chorizos, frijoles fritos, aguacate, cuajada y mantequilla. Acompañar con tortillas de maíz en la cantidad deseada.

Las canoas de plátano relleno Las canoas de plátano rellenas, son un platillo tradicional hondureño y es que, el ingrediente principal para realizarlo es el plátano, y para el relleno solo necesitas queso crema y frijoles fritos, pero puedes rellenarlos a tu gusto. El plátano es un alimento que conquista el paladar de muchos hondureños. ¿Cómo hacerlo?Precalentar el horno a 350 °F. En una sartén caliente cocinar el chorizo hasta que los líquidos se hayan consumido, retirar del fuego y reservar. Calentar el aceite en otra sartén. Pelar los plátanos y hacer una abertura no tan profunda a lo largo. Freírlos en el aceite caliente hasta que estén dorados. Retirar del fuego y dejar enfriar. Rellenar con el queso crema, frijoles, chorizo y colocar en una bandeja para hornear. Llevar al horno y dejar cocinar por 15 minutos. Servir con queso seco rallado y chimichurri.

Burrita tradicional El típico desayuno para los viajes es la burrita tradicional, de origen hondureño que destaca en nuestro país, por su sabor y variedad de ingredientes que le puedes agregar. Es un desayuno que las expertas en la cocina como las madres pueden preparar y hacerlas cargadas, un platillo que nos hace sentir con un orgullo catracho. ¿Cómo hacerlo?En una sartén cocinar el chorizo suelto durante 5 minutos removiendo constantemente. Agregar los huevos y remover hasta que quede bien integrado, cocinar durante 3 minutos. Para armar la burrita colocar una tortilla caliente con trozos de quesillo encima de otra, untar frijoles fritos, agregar el huevo con chorizo, queso fresco y un poco de mantequilla crema. Cubrir con otra tortilla, cada burrita debe llevar 3 tortillas. Servir acompañada de aguacate maduro.

Tamalitos de frijoles El tamalito pisque o de frijoles como comúnmente lo conocemos, es un exquisito platillo autóctono de la zona sur del país, generalmente se conoce que es originario de Santa Rosa de Copán y alrededores. Y es tan delicioso que se ha popularizado y se consume en todo el territorio de Honduras. ¿Cómo hacerlo?Para hacer la masa mezclar la harina de maíz con el caldo de pollo hasta lograr un punto más suave de masa que el de masa de tortilla. Verter poco a poco el aceite vegetal moviendo vigorosamente hasta que se integre. Sazonar con sal al gusto. Limpiar las hojas de plátano y dejarlas reposar en agua caliente por 20 minutos o hasta que estén suaves. Colocar un cucharón de masa en cada hoja y en el centro 1 cucharada de los frijoles combinados con el cilantro fino picado, envolver los tamalitos y amarrar con el hilo de penca. Hervir 3 tazas de agua en una olla grande, colocar los tamalitos, tapar con más hojas de plátano y cocinar por 1 hora y 30 minutos. Retirar y servir.