Platillos del Día de la Madre que evocan el sabor de mamá

El Día de la Madre es una ocasión especial para rendir homenaje a ese sabor único que solo las manos de mamá saben dar. En cada hogar, los platillos tradicionales se convierten en símbolos de cariño y memoria, recordando que detrás de cada receta hay historias familiares y secretos culinarios transmitidos de generación en generación. Desde el salpicón de res con hierbabuena hasta el arroz con pollo y chorizo, estas preparaciones evocan el sazón casero que transporta a la infancia y a los momentos compartidos en la mesa. Más allá de su sencillez o complejidad, representan el amor y la dedicación que las madres ponen en cada bocado, convirtiendo la comida en un verdadero acto de celebración.

Salpicón de res con hierbabuena

Este plato de origen español es ampliamente disfrutado por familias hondureñas. Consiste en carne cocida y desmenuzada que se combina con vegetales frescos y hierbas aromáticas. Cada familia aporta su propio toque, lo que lo convierte en una receta versátil y especial. ¿Cómo se prepara?Cocer 2 libras de mano de piedra en una olla de presión durante 12-15 minutos. Dejar reposar, cortar en trozos y tostar ligeramente en un comal para secar la carne. Procesar hasta obtener una textura suelta. Mezclar con 1 taza de cebolla morada picada, 1 ½ tazas de chile verde picado y 1 taza de hierbabuena. Agregar 1 taza de jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Servir con arroz blanco y frijoles con queso rallado.

Pollo horneado con papas y camote

Una receta ideal para celebrar en familia. El pollo horneado, acompañado de papas y camote, ofrece un sabor casero y reconfortante que suele asociarse con ocasiones especiales. ¿Cómo se prepara?Precalentar el horno a 350 °F. Cortar un pollo entero en piezas y lavar con agua y jugo de limón. Mezclar 1/3 taza de vinagre, 1/3 taza de aceite de oliva, sazonador al gusto, 2 cucharadas de hierbas aromáticas, 6 dientes de ajo y 1 cucharadita de paprika. Marinar el pollo por 15 minutos. Precocer el camote con canela y azúcar, y las papas con agua y sal. Hornear el pollo cubierto con papel aluminio por 1 hora. Verificar cocción, destapar, añadir papas y camote, y hornear 10 minutos más hasta dorar.

Carne guisada con papas y zanahoria

Un plato tradicional, económico y lleno de sabor, frecuente en los almuerzos familiares. ¿Cómo se prepara?Calentar aceite en una sartén y sofreír cebolla, ajo, tomate y chile verde. Añadir caldo de res y mezclar. Incorporar 2 libras de carne, zanahorias y papas. Agregar pasta de tomate disuelta en agua, salpimentar y cocinar a fuego medio-bajo, tapado, durante aproximadamente 30 minutos o hasta que la carne esté suave.

Lengua de res en estofado

Un platillo tradicional con sabor intenso, ideal para acompañar con arroz blanco y vegetales. ¿Cómo se prepara?Lavar una lengua de res con agua y limón. Cocer en olla de presión con agua y consomé por aproximadamente 1 hora. Retirar, pelar y cortar en rodajas. Preparar un sofrito con ajo, cebolla, tomate y chile dulce. Añadir pasta y salsa de tomate, sazonar y cocinar. Incorporar la lengua y aceitunas, y dejar hervir 20 minutos hasta espesar.

Arroz con pollo y chorizo

Un clásico hondureño presente en celebraciones familiares. Su sabor combina tradición y sencillez. ¿Cómo se prepara?Cocer una pechuga de pollo con cebolla, ajo y cilantro. Desmenuzar y reservar el caldo. Dorar chorizo en rodajas, añadir vegetales y cocinar. Incorporar el pollo, arroz, paprika y sazonador. Agregar caldo y cocinar a fuego bajo durante 20 minutos.

Arroz con leche