  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

Snacks fáciles y rápidos para el Super Bowl con Bad Bunny

Prepara nachos, alitas BBQ, dip de queso con chorizo y mini pizzas caseras para disfrutar este domingo el Super Bowl y el show de Bad Bunny.

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 08:00 -
  • Redacción web
Snacks fáciles y rápidos para el Super Bowl con Bad Bunny

Nachos Supremos en Microondas.

 Foto Shutterstock

El Super Bowl es mucho más que un partido de fútbol americano: es una experiencia cultural que combina deporte, música y, por supuesto, comida. En Honduras, la creatividad culinaria se adapta fácilmente a las celebraciones, y nada mejor que unos bocadillos rápidos y sabrosos para compartir con amigos y familia.

Este domingo, mientras los Patriots y los Seahawks se enfrentan en el emparrillado y Bad Bunny se roba el escenario en el show de medio tiempo, estos cuatro snacks caseros serán la mejor compañía: nachos supremos en microondas, alitas BBQ sin horno, dip de queso con chorizo y mini pizzas de pan molde.

Nachos Supremos en Microondas

Ingredientes: 1 bolsa de Nachos de maíz, 1 taza de frijoles refritos, 1 taza de queso rallado (cheddar o mozzarella), ½ taza de pico de gallo, ½ taza de guacamole, Jalapeños en rodajas al gusto.

Procedimiento: Colocar los totopos en un plato grande apto para microondas. Cubrir con frijoles refritos y queso rallado.

Calentar en el microondas por 2–3 minutos hasta que el queso se derrita. Añadir pico de gallo, guacamole y jalapeños antes de servir.

Alitas BBQ Sin Horno.

Alitas BBQ Sin Horno.

 (Ricardo Villasenor / Shutterstock)

Alitas BBQ Sin Horno

Ingredientes: 1 kilo de alitas de pollo, 1 taza de salsa BBQ, 2 cucharadas de aceite vegetal, Sal y pimienta al gusto

Procedimiento: Limpiar las alitas y sazonar con sal y pimienta. Calentar aceite en una sartén grande y freír las alitas hasta que estén doradas.Retirar el exceso de aceite y añadir la salsa BBQ. Cocinar a fuego bajo por 10 minutos, mezclando bien para que se impregnen de sabor.

Dip de Queso y Chorizo

Dip de Queso y Chorizo

 (mkzdillon / Shutterstock)

Dip de Queso y Chorizo

Ingredientes: 200 g de chorizo hondureño, 1 taza de queso rallado (mozzarella o cheddar), ½ taza de crema de leche, 1 cebolla pequeña picada, Nachos o chips para acompañar.

Procedimiento: Sofreír el chorizo con la cebolla en una sartén hasta que esté bien cocido. Añadir la crema y el queso rallado, mezclando hasta que se derrita y quede cremoso. Servir caliente acompañado de tortillas o chips.

Mini Pizzas de Pan Molde

Mini Pizzas de Pan Molde

 (Santhosh Varghese / Shutterstock)

Mini Pizzas de Pan Molde

Ingredientes: 8 rebanadas de pan molde, ½ taza de salsa de tomate, 1 taza de queso rallado, ½ taza de jamón o pepperoni en trozos, Orégano al gusto

Procedimiento: Colocar las rebanadas de pan en una bandeja. Untar salsa de tomate en cada una. Añadir queso rallado y jamón o pepperoni. Espolvorear orégano y llevar al sartén tapado o microondas por 3–4 minutos hasta que el queso se derrita.

Estos cuatro snacks son prácticos, económicos y llenos de sabor, ideales para convertir tu sala en el mejor estadio gastronómico durante el Super Bowl y el esperado show de Bad Bunny.

A continuación te incluimos las recetas de bebidas hondureñas refrescantes que armonizan con los snacks aquí propuestos:

Agua de tamarindo

Ingredientes: 1 taza de pulpa de tamarindo, 1 litro de agua, ½ taza de azúcar (ajustar al gusto), Hielo al gusto

Procedimiento: Disolver la pulpa de tamarindo en agua. Colar para retirar fibras y semillas. Endulzar con azúcar y servir con hielo.

Refresco de horchata hondureña

Ingredientes: 1 taza de arroz crudo, ½ taza de semillas de morro o ajonjolí, 1 litro de agua, ½ taza de azúcar, Canela en polvo al gusto

Procedimiento: Remojar el arroz por 2 horas y luego licuar con las semillas y agua. Colar la mezcla y añadir azúcar. Servir frío con hielo y espolvorear canela.

Fresco de jamaica

Ingredientes: 1 taza de flores secas de jamaica, 1 litro de agua, ½ taza de azúcar, Hielo al gusto

Procedimiento: Hervir las flores de jamaica en agua por 10 minutos. Colar y endulzar con azúcar. Servir frío con hielo.

Crema de plátano y caracol

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias