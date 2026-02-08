Snacks fáciles y rápidos para el Super Bowl con Bad Bunny

El Super Bowl es mucho más que un partido de fútbol americano: es una experiencia cultural que combina deporte, música y, por supuesto, comida. En Honduras, la creatividad culinaria se adapta fácilmente a las celebraciones, y nada mejor que unos bocadillos rápidos y sabrosos para compartir con amigos y familia. Este domingo, mientras los Patriots y los Seahawks se enfrentan en el emparrillado y Bad Bunny se roba el escenario en el show de medio tiempo, estos cuatro snacks caseros serán la mejor compañía: nachos supremos en microondas, alitas BBQ sin horno, dip de queso con chorizo y mini pizzas de pan molde.

Nachos Supremos en Microondas

Ingredientes: 1 bolsa de Nachos de maíz, 1 taza de frijoles refritos, 1 taza de queso rallado (cheddar o mozzarella), ½ taza de pico de gallo, ½ taza de guacamole, Jalapeños en rodajas al gusto. Procedimiento: Colocar los totopos en un plato grande apto para microondas. Cubrir con frijoles refritos y queso rallado. Calentar en el microondas por 2–3 minutos hasta que el queso se derrita. Añadir pico de gallo, guacamole y jalapeños antes de servir. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Alitas BBQ Sin Horno

Ingredientes: 1 kilo de alitas de pollo, 1 taza de salsa BBQ, 2 cucharadas de aceite vegetal, Sal y pimienta al gusto Procedimiento: Limpiar las alitas y sazonar con sal y pimienta. Calentar aceite en una sartén grande y freír las alitas hasta que estén doradas.Retirar el exceso de aceite y añadir la salsa BBQ. Cocinar a fuego bajo por 10 minutos, mezclando bien para que se impregnen de sabor.

Dip de Queso y Chorizo

Ingredientes: 200 g de chorizo hondureño, 1 taza de queso rallado (mozzarella o cheddar), ½ taza de crema de leche, 1 cebolla pequeña picada, Nachos o chips para acompañar. Procedimiento: Sofreír el chorizo con la cebolla en una sartén hasta que esté bien cocido. Añadir la crema y el queso rallado, mezclando hasta que se derrita y quede cremoso. Servir caliente acompañado de tortillas o chips.

Mini Pizzas de Pan Molde