Jugos Detox: tres opciones deliciosas y antioxidantes

El jugo de remolacha combina la potencia antioxidante de este tubérculo con la frescura de la manzana verde y el toque cítrico del limón. Esta mezcla favorece la circulación sanguínea, ayuda a desintoxicar el hígado y aporta energía gracias a su riqueza en hierro y vitaminas. La menta y la miel no solo mejoran el sabor, sino que también añaden propiedades digestivas y calmantes, convirtiéndolo en una opción refrescante y revitalizante.

Por su parte, el jugo verde y el jugo quema grasa de pepino destacan por su capacidad depurativa y su aporte de fibra. El primero, elaborado con espinaca, apio, cilantro y perejil, es un cóctel de clorofila que ayuda a oxigenar la sangre, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión. El segundo, con pepino, sábila y limón, está diseñado para favorecer la eliminación de líquidos retenidos y estimular el metabolismo, siendo ideal para quienes buscan controlar el peso de manera natural. Ambos jugos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que contribuyen a mantener el cuerpo ligero, hidratado y lleno de vitalidad.

Receta de jugo de remolacha

Ingredientes: ½ remolacha, ½ manzana verde, ½ limón, 2 cucharadas de hojas de menta, 1 taza de aguamiel al gusto.

Paso a paso: Pelar la remolacha y partir en trozos.Partir la manzana en trozos con su cáscara.Colocar todos los ingredientes en una licuadora y triturar a velocidad alta. Servir y consumir.