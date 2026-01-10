  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

Jugos Detox: tres opciones deliciosas y antioxidantes

Los jugos detox se han convertido en aliados naturales para quienes buscan limpiar el organismo y aportar nutrientes esenciales de manera práctica.

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 06:00 -
  • Redacción web
Jugos Detox: tres opciones deliciosas y antioxidantes

Jugo de remolacha.

 Foto Shutterstock

El jugo de remolacha combina la potencia antioxidante de este tubérculo con la frescura de la manzana verde y el toque cítrico del limón. Esta mezcla favorece la circulación sanguínea, ayuda a desintoxicar el hígado y aporta energía gracias a su riqueza en hierro y vitaminas. La menta y la miel no solo mejoran el sabor, sino que también añaden propiedades digestivas y calmantes, convirtiéndolo en una opción refrescante y revitalizante.

Por su parte, el jugo verde y el jugo quema grasa de pepino destacan por su capacidad depurativa y su aporte de fibra. El primero, elaborado con espinaca, apio, cilantro y perejil, es un cóctel de clorofila que ayuda a oxigenar la sangre, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión. El segundo, con pepino, sábila y limón, está diseñado para favorecer la eliminación de líquidos retenidos y estimular el metabolismo, siendo ideal para quienes buscan controlar el peso de manera natural. Ambos jugos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que contribuyen a mantener el cuerpo ligero, hidratado y lleno de vitalidad.

Receta de jugo de remolacha

Ingredientes: ½ remolacha, ½ manzana verde, ½ limón, 2 cucharadas de hojas de menta, 1 taza de aguamiel al gusto.

Paso a paso: Pelar la remolacha y partir en trozos.Partir la manzana en trozos con su cáscara.Colocar todos los ingredientes en una licuadora y triturar a velocidad alta. Servir y consumir.

Jugo de pepino

Jugo de pepino

 (Irina Rostokina / Shutterstock)

Receta de Jugo de pepino

Ingredientes: 1 pepino, 3 ramitas de apio, 1 mazo de perejil, ¼ limón sin semilla, ½ manzana verde, 1 cucharada de sábila.

Paso a paso: Lavar todas las frutas y verduras. Picar e introducir al extractor de jugo.Mezclar la sábila, revolver y tomar inmediatamente.

Jugo de manzana verde

Jugo de manzana verde

 (Kasabutskaya Nataliya / Shutterstock)

Receta de Jugo de manzana verde

Ingredientes: 1 manzana con cáscara en trozos, 2 tallos de apio (6cm), 1 taza de espinaca, 1 puño de cilantro fino, 1 puño de perejil.

Paso a paso: Licuar todos los ingredientes, colar y servir.

Ideas saludables para el recalentado ¡aprovecha todo al máximo!

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias