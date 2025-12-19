Rompopo sin huevo

El rompopo es una de las bebidas más tradicionales de la temporada navideña en Centroamérica, especialmente en Honduras y Guatemala, donde suele acompañar reuniones familiares y celebraciones festivas.

Su textura cremosa y su sabor especiado lo convierten en un clásico que evoca calidez y convivencia. Sin embargo, muchas personas buscan alternativas más ligeras o adaptadas a sus necesidades, y por ello esta versión sin huevo se presenta como una opción deliciosa y práctica, manteniendo la esencia del rompopo original.

En esta receta, los aromas de la canela, el clavo de olor y la nuez moscada se combinan con la suavidad de la leche y la dulzura de la leche condensada, creando una bebida reconfortante y festiva. El toque de ron aporta la nota característica que distingue al rompopo, mientras que la fécula de maíz sustituye al huevo para lograr una consistencia cremosa sin perder sabor.

Receta de Rompopo sin huevos

Ingredientes: 2 tazas de leche, 1 raja de canela, 3 clavos de olor, ½ cucharadita de nuez moscada, 3 cucharadas de fécula de maíz sabor vainilla disuelta en 1/4 de taza de leche, ½ taza de ron, 1 lata de leche condensada.

Paso a paso: Calentar la leche junto con la canela, clavos de olor y nuez moscadas en una olla a fuego medio-bajo. Poco antes de que suelte el hervor, agregar la fécula de maíz disuelta, moviendo constantemente a fuego bajo. Dejar que hierva durante 5 minutos.Retirar del fuego y colar.

Verter dentro de una botella grande y previamente esterilizada, refrigerar durante un par de horas para que cuaje.Retirar la mezcla del refrigerador y licuar junto con el ron y la leche condensada. Mantenerlo en refrigeración y consumir en menos de una semana.