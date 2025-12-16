La pierna de cerdo marinada en cerveza es uno de esos platos que resumen, en cada fibra, la esencia de la cocina tradicional: paciencia, sazón y respeto por los ingredientes.

Esta preparación, profundamente arraigada en celebraciones familiares y mesas festivas, combina técnicas clásicas con sabores que evocan hogar.

El uso generoso de ajo, comino y pimienta crea un adobo aromático que penetra lentamente la carne, mientras la cerveza clara actúa como un suavizante natural que transforma la pierna en un corte jugoso y fragante.

A lo largo de la cocción, la mezcla de mantequilla, achiote y jugo de naranja aporta un brillo dorado y un matiz ligeramente cítrico que equilibra la riqueza del cerdo.

El resultado es una pieza majestuosa, de piel crujiente y carne tierna, que se va bañando con sus propios jugos hasta alcanzar una textura casi melosa.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Receta de pierna de cerdo marinada en cerveza

Por Chef Carlos Espinal

Ingredientes: 10-12 dientes de ajo, machados o enteros, 1½ cucharadas de comino, 1½ cucharadas de sal, ½ cucharada de pimienta negra molida, 1 pierna de cerdo, 2 latas de cerveza clara para marinar, 1-2 tazas de cerveza para hornear, 2 barras de mantequilla amarilla, 1 litro de jugo de naranja, .2 cucharadas de achiote en polvo.

Paso a paso: Para preparar el adobo, mezclar el ajo, el comino, la sal y la pimienta en una procesadora de alimentos pequeña. Si no tienes procesadora, triturar el ajo con un machacador y luego mezclarlo con el comino, la sal y la pimienta.

Para el aliño, verter 3 tazas de cerveza encima de la carne y dejar reposar durante 24 horas dentro de la refrigeradora. Voltear la pierna de cerdo cada 8-12 horas durante el marinado.Mezclar la mantequilla con el achiote y el jugo de naranja, reservar.

Precalentar el horno a 400 °F y colocar la pierna de cerdo junto con la salsa del adobo en un molde para hornear. Colocar con la piel hacia arriba, y asegurarse de que la bandeja o molde de hornear sea lo suficientemente profunda para el adobo.Hornear la pierna de cerdo por 30 minutos.

Luego bajar la temperatura del horno a 350°F y verter la mezcla de mantequilla y achiote sobre la carne de cerdo.Para evitar que la carne se seque hay que bañar la carne con el adobo líquido cada 20 minutos. Cocinar así por 1 hora y media.Al reducirse el líquido de la bandeja derretir la otra barra de mantequilla.

Agregar las 2 tazas de cerveza y la cucharada restante de achiote molido, sin dejar que hierva. Usar la mezcla según sea necesario para seguir bañando la pierna de 20-30 minutos más.El tiempo total de cocción es alrededor de 4 horas y media para una pierna de cerdo 8 -10 libras.