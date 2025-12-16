  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

Pierna de cerdo marinada en cerveza

Esta receta no solo es un homenaje a los sabores tradicionales, sino también una invitación a disfrutar del ritual culinario que convierte un simple corte en el protagonista absoluto de la mesa.

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 15:27 -
  • Redacción web
Pierna de cerdo marinada en cerveza

Pierna de cerdo marinada en cerveza

 Foto Shutterstock

La pierna de cerdo marinada en cerveza es uno de esos platos que resumen, en cada fibra, la esencia de la cocina tradicional: paciencia, sazón y respeto por los ingredientes.

Esta preparación, profundamente arraigada en celebraciones familiares y mesas festivas, combina técnicas clásicas con sabores que evocan hogar.

El uso generoso de ajo, comino y pimienta crea un adobo aromático que penetra lentamente la carne, mientras la cerveza clara actúa como un suavizante natural que transforma la pierna en un corte jugoso y fragante.

A lo largo de la cocción, la mezcla de mantequilla, achiote y jugo de naranja aporta un brillo dorado y un matiz ligeramente cítrico que equilibra la riqueza del cerdo.

El resultado es una pieza majestuosa, de piel crujiente y carne tierna, que se va bañando con sus propios jugos hasta alcanzar una textura casi melosa.

Receta de pierna de cerdo marinada en cerveza

Por Chef Carlos Espinal

Ingredientes: 10-12 dientes de ajo, machados o enteros, 1½ cucharadas de comino, 1½ cucharadas de sal, ½ cucharada de pimienta negra molida, 1 pierna de cerdo, 2 latas de cerveza clara para marinar, 1-2 tazas de cerveza para hornear, 2 barras de mantequilla amarilla, 1 litro de jugo de naranja, .2 cucharadas de achiote en polvo.

Paso a paso: Para preparar el adobo, mezclar el ajo, el comino, la sal y la pimienta en una procesadora de alimentos pequeña. Si no tienes procesadora, triturar el ajo con un machacador y luego mezclarlo con el comino, la sal y la pimienta.

Para el aliño, verter 3 tazas de cerveza encima de la carne y dejar reposar durante 24 horas dentro de la refrigeradora. Voltear la pierna de cerdo cada 8-12 horas durante el marinado.Mezclar la mantequilla con el achiote y el jugo de naranja, reservar.

Precalentar el horno a 400 °F y colocar la pierna de cerdo junto con la salsa del adobo en un molde para hornear. Colocar con la piel hacia arriba, y asegurarse de que la bandeja o molde de hornear sea lo suficientemente profunda para el adobo.Hornear la pierna de cerdo por 30 minutos.

Luego bajar la temperatura del horno a 350°F y verter la mezcla de mantequilla y achiote sobre la carne de cerdo.Para evitar que la carne se seque hay que bañar la carne con el adobo líquido cada 20 minutos. Cocinar así por 1 hora y media.Al reducirse el líquido de la bandeja derretir la otra barra de mantequilla.

Agregar las 2 tazas de cerveza y la cucharada restante de achiote molido, sin dejar que hierva. Usar la mezcla según sea necesario para seguir bañando la pierna de 20-30 minutos más.El tiempo total de cocción es alrededor de 4 horas y media para una pierna de cerdo 8 -10 libras.

Buen Provecho Delicias Navideñas: El nuevo E-book de recetas descargable

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias