Este plato combina la sencillez del pollo con el sabor irresistible del queso y el jamón, logrando un resultado crujiente por fuera y jugoso por dentro. Se trata de una receta práctica y deliciosa que puede servirse tanto en una comida familiar como en una cena especial, ya que su preparación no requiere técnicas complicadas y los ingredientes son fáciles de conseguir.

La clave está en transformar unas simples pechugas de pollo en rollos rellenos que, tras ser empanizados y fritos, ofrecen una textura dorada y un relleno fundente. Con unos pocos pasos y un breve tiempo de refrigeración, se obtiene un plato que combina tradición y sabor casero.

Receta de Cordón Bleu

Ingredientes: 2 pechugas de pollo fileteadas a la mitad, Cantidad necesaria de sal de ojo, Cantidad necesaria de pimienta, 4 lascas de queso mozzarella, 4 lascas de jamón, 1 taza de harina, 3 huevos batidos, 3 tazas de pan molido, Cantidad necesaria de aceite vegetal.

Paso a paso: Colocar cada pieza de pechuga entre papel manteca, y aplanar con ayuda de un martillo de cocina.Salpimentar al gusto, colocar en cada pieza una lasca de queso y una lasca de jamón, enrollar y asegurar con un palillo de dientes.

Pasar cada rollo primero por harina, luego por huevo batido y finalizar con pan molido, refrigerar durante 15 minutos.Freír cada rollo en abundante aceite vegetal hasta que estén bien dorados, retirar el palillo de dientes y servir.