Galletas de figuras navideñas

La temporada navideña trae consigo aromas, colores y sabores que evocan tradición y alegría. Entre los más esperados se encuentran las galletas decoradas con motivos festivos.

Estas galletas no solo son un postre, sino también un símbolo de convivencia. Su elaboración se ha convertido en una actividad familiar que fomenta la creatividad y el espíritu navideño. Además, son ideales para regalar en bolsitas decoradas o acompañar con chocolate caliente.

Las galletas navideñas en forma de Frosty, pinos y botas representan la unión entre tradición y fantasía. Con ingredientes sencillos y un toque de imaginación, cualquier hogar puede llenarse de dulzura y color en estas fiestas.

Receta para hacer galletas navideñas

Ingredientes: 250 g de mantequilla sin sal (a temperatura ambiente), 200 g de azúcar glas, 1 huevo grande, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 450 g de harina de trigo, 1 pizca de sal, Moldes de figuras navideñas (muñeco de nieve, pino, bota).

Para la decoración: Glasa real (clara de huevo + azúcar glas + unas gotas de limón), Colorantes alimentarios (rojo, verde, azul, blanco), Confites pequeños o perlas de azúcar

Procedimiento: Preparar la masa: Batir la mantequilla con el azúcar glas hasta obtener una mezcla cremosa. Incorporar el huevo y la vainilla. Añadir la harina y la sal poco a poco, mezclando hasta formar una masa homogénea.

Reposo: Envolver la masa en papel film y refrigerar por 30 minutos. Esto facilita el manejo y evita que las galletas pierdan forma al hornearse.

Corte de figuras: Extender la masa sobre una superficie enharinada con un grosor de 5 mm. Usar los moldes para cortar las figuras de Frosty, pinos y botas.

Horneado: Colocar las piezas en una bandeja con papel encerado y hornear a 180 °C durante 10–12 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

Decoración creativa: Una vez frías, aplicar glasa real coloreada.Frosty: glasa blanca para el cuerpo, detalles en azul y naranja para bufanda y nariz.Pinos: verde intenso, con puntos rojos y dorados simulando esferas.Botas: rojo brillante con borde blanco para imitar la felpa.