El dulce arte de Daniela Piaggio y su pasión por la repostería

San Pedro Sula, Honduras.

Si hay algo que caracteriza a Daniela Piaggio, es su pasión por la repostería. Desde una edad muy temprana, la joven chef hondureña se sintió atraída por la gastronomía, pero en especial por la elaboración de postres. Fue durante la pandemia que Daniela decidió que ese era el camino que deseaba seguir, y fue así como viajó a Estados Unidos para iniciar su formación en el Culinary Institute of America (CIA). En Nueva York también formó parte del restaurante Jean-Georges, una institución con dos estrellas Michelin, que le permitió refinar una identidad pastelera distintiva que combina la técnica francesa con los sabores de Latinoamérica. "Desde muy pequeña he estado siempre metida en la cocina, pero especialmente en los postres porque siento que es una manera mía de expresarme, de mostrar mi creatividad, la técnica, esa precisión", comenta Daniela Piaggio en entrevista con LA PRENSA y Buen Provecho. "Y pues en la pandemia creo yo que me terminé de enamorar de la repostería porque estuve todos los días, todo el día cocinando hasta que me fui a estudiar a Culinary Institute of America y pues ahí me especialicé formalmente y así ha sido mi carrera. Trabajé dos años en un restaurante de dos estrellas Michelin y eso me ha enseñado mucho más de la atención al detalle, de cómo todo tiene que ser perfecto y el amor que uno le tiene que poner a cada platillo que hace", agrega.

DR: ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en restaurantes en Nueva York?

DR: ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en restaurantes en Nueva York?

DP: Bueno, trabajar en Nueva York es literalmente pura disciplina, pura consistencia en lo que uno hace. Ahí le enseñan a uno literalmente no faltar, que cada vez que usted entre se ponga a trabajar de una... Y pues siempre mantener ese orden, esa limpieza, dar ideas, ser creativo. Y aquí yo creo que todavía la gente se está formando, la cultura gastronómica aquí se está formando, entonces pues aquí es más que todo una manera formativa de enseñarle a la gente. Pero ha sido un reto y un reto bonito porque he podido yo expresar mi amor por la pastelería enseñándoles a la gente de aquí.



DR: Y cuando decidiste que querías ser chef, que querías hacer postres, ¿Cuál fue el consejo que te dieron tus padres o algún familiar para ser parte de este mundo de la gastronomía? DP: Pues me dijeron que fuera bien paciente porque yo me estresaba muchísimo cada vez que no me salían bien las cosas, de que me ponía a llorar, me ponía enojada, pero yo nunca me rendí, yo siempre volví a intentar y volví a intentar. Y así es como he perfeccionado mucho los postres que hago hoy en día. Entonces cuando yo decidí ya irme a Estados Unidos a estudiar, ellos me dijeron: "Vas a clases y ahí te van a enseñar a tener paciencia"". Y pues así prácticamente ese ha sido el consejo, que cree en mí y que pues paciencia, que va a salir bien todo mientras yo lo haga con amor". DR: ¿Hay algún chef internacional o también nacional dedicado a la repostería que admires y por qué? DP: Cédric Grolet, es un francés. Él hace postres increíbles, hace de que interpretaciones de frutas en postre. O sea, de que la forma de una fruta ya sea limón y un postre, de que el postre está adentro del limón. También Antonio Bachour, que es el primero que admiré. Está en Miami, él es puertorriqueño, tiene una repostería en Miami que yo ahí quería trabajar. Era mi sueño trabajar ahí, pero me di cuenta que pues Miami no era la ciudad para mí en ese momento. Pero lo he admirado muchísimo y siempre he dicho que esa repostería es la que yo quiero tener algún día en mi futuro. DR: ¿Cómo define, Daniela su identidad como pastelera? DP: Bueno, creo yo que mi personalidad como pastelera es la pastelería moderna. Me gusta todo lo que es minimalista, todo pequeño, todo individual. Siento que le da más personalidad, más atención al detalle, que ese siento que es como mi dicho.

DR: Nos puedes hablar sobre "Pasión de Piña", el postre que integraste recientemente en el menú de Lima 51. DP: En este postre hay crocante, hay suave, hay acidito, hay dulce y eso me parece una combinación perfecta. Y los sabores que elegí son los sabores tropicales de Latinoamérica, que creo yo que a todo el mundo le encanta. La verdad que uno lo prueba y uno dice, "Wow, qué delicioso" y es muy rico para este clima tan caliente. Entonces, creo yo que lo que quiero inspirar con este postre es que de productos latinoamericanos se puede crear algo tan bonito, algo tan sorprendente. DR: ¿Cuáles son esos valores o pilares que desea transmitir al equipo que lidera en el área de pastelería de Lima 51? DP: El amor que tienen que tener al producto, al resultado final, a los ingredientes, al equipo también, porque sin un equipo bueno no pueden hacer un postre bueno. También la curiosidad abre puertas a nuevas ideas y uno en esta industria tiene que innovar siempre, no solo puede copiar lo que ve en Internet, porque si no, no va a salir de ese lugar que está. Tenemos que innovar y siento que si no hay curiosidad, no hay creatividad, no hay impulso. Entonces, siempre hay que ser curioso, siempre hay que decir qué pasa si yo le agrego este ingrediente, qué pasa si le quito este ingrediente, qué pasa si lo mezclo así, si lo mezclo de otra forma. Experimentar. DR: ¿Cuáles son los próximos proyectos que deseas alcanzar? DP: Mi mayor sueño es abrir mi propia repostería. Yo sueño con tener un lugar bonito, presentable, que todos los postres sean perfectos, que cuando alguien entre a mi repostería diga, "¡Wow, qué increíble, cómo llega una persona a hacer esto!". Y que al probarlo también digan, "¡Qué rico!", porque no todos los postres que se miran bonitos saben ricos. Entonces siento que ese es el mayor reto. Y uno de mis grandes sueños es seguir siempre aprendiendo y algún día abrir lo mío.