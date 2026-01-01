  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

Ideas saludables para el recalentado ¡aprovecha todo al máximo!

La cocina casera se viste de ingenio al convertir los restos de la cena de fin de año en propuestas que van desde sandwishes hasta unos nachos rebosantes de carne desmenuzada y salsa.

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 08:00 -
  • Redacción web
Ideas saludables para el recalentado ¡aprovecha todo al máximo!

Sándwich caliente con salsa

 Foto Shutterstock

Con la llegada del nuevo año, la tradición del recalentado se convierte en un ritual culinario que rescata los sabores de las fiestas y los transforma en nuevas experiencias gastronómicas.

El pavo, el cerdo y los acompañamientos que quedaron de la cena navideña se reinventan en platillos prácticos y llenos de sabor, ideales para compartir en familia o disfrutar en solitario. Desde un sándwich bañado en salsa hasta una fresca ensalada con pavo, las opciones son tan variadas como creativas, y demuestran que el recalentado puede ser mucho más que un simple recurso: es una oportunidad para darle un giro delicioso a los clásicos de temporada.

Los tacos, siempre versátiles, también se suman a la lista como una alternativa rápida y sabrosa para aprovechar cada bocado de pollo, pavo o cerdo que haya quedado en el refrigerador. Así, el recalentado se transforma en un festín que celebra la abundancia y la creatividad, recordándonos que los sabores de fin de año pueden prolongarse más allá de la noche buena.

Sándwich caliente con salsa: prepara un sándwich con dos rebanadas de pan de caja (blanco, integral, de grano, el que prefieres) y mucho pavo. Cúbrelo con gravy calientito y mételo al horno de microondas unos 30 segundos. Acompaña con puré de papa, mermelada de arándano y relleno del pavo.

Ensalada con pavo: una ensalada con lechugas, jitomate, aceitunas, pepino, las verduras que tengas a mano, pepitas, frutas y pavo. Puedes optar también por una ensalada césar con pavo o como sea de tu preferencia.

Arroz: es preparar un poco de arroz blanco cocido en agua con sal; una vez lista, en una sartén saltea un poco de cebolla blanca finamente picada, ajo picado, arándanos y nueces troceadas, agrega el arroz y mezcla. Sirve en un plato y encima coloca el pavo cortado en láminas. Si te ha quedado salsa, baña el pavo con ella.

Nachos de pierna de cerdo o pavo: en salsa Desmenuza la pierna de cerdo, o el sobrante del pavo y ponlo en una sartén a saltear. Agrega la salsa de tu preferencia. En un plato coloca las tortillas de nacho, la carne en salsa, queso derretido, chirmol, aguacate en trozos y cilantro. Un platillo perfecto para una entrada o antojo.

Tacos : puedes elaborar tacos del pollo, pavo o incluso de la pierna de cerdo que te haya quedado de noche buena. Acompáñalos con salsa o con ingredientes que sean de tu preferencia.

Cordón bleu

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias