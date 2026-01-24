Sopas hondureñas para degustar en los días lluviosos

La sopa marinera, es un espectáculo total, ya que sus protagonistas son los mariscos, puedes agregar o quitar los que sean de tu preferencia, pero usualmente va acompañado con cangrejo, pescado, camarones y caracol. ¿Cómo hacer? En una olla profunda coloque un poco de aceite a fuego medio, sofreír el ajo, cebolla, chile, cilantro y tomate hasta estar dorado, retirar y licuar todo con un poco del caldo de pescado. Retornar todo a la olla con el resto del caldo de pescado, agregar la leche de coco, la yuca en trozos, el plátano en trozos, el achiote y la papa, cocinar a fuego medio, hasta que queden blandos los vegetales. Partir por mitad la langosta y agregar a la olla, junto a las jaibas, camarones, caracol y el pescado, dejar cocinar por 3 minutos, salpimentar al gusto, remover todo y servir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sopa de tortas de pescado

La fabulosa receta para preparar esta rica Sopa de tortas de pescado seco esta lista, el truco de esta delicia culinaria está en definitiva en las tortas que se preparan con pescado seco, cada mordisco está lleno de sabor y sazón hondureño. ¿Cómo hacer? Para preparar las tortas: dejar el pescado seco en agua 1 día antes para eliminar el exceso de sal. Al día siguiente lavarlo nuevamente y partir en trozos. reservar. Separar las claras de las yemas y batir en un tazón las claras a punto de nieve, agregar las yemas y seguir batiendo. Incorporar harina de maíz poco a poco hasta obtener una masa de consistencia homogénea. añadir sal y cominos molidos al gusto. Calentar abundante aceite en una sartén grande. Sumergir cada trozo de pescado en la masa, luego freír por ambos lados hasta dorar. Colocar las tortas en papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Reservar. Para preparar el caldo: remover ojos y agallas de las cabezas de pescado y lavar con agua fría junto con los huesos. Reservar. En una cacerola grande calentar un chorrito de aceite y sofreír el ajo, cebolla, chile morrón, tomate y cilantro por 5 minutos. añadir los huesos y cabezas de pescado y cubrir con agua. dejar hervir por 10 minutos y agregar el achiote. Retirar del fuego, dejar enfriar, licuar todo y luego colar en pazcón fino. Llevar el caldo de nuevo a la cacerola y dejar hervir. agregar la leche de coco, cilantro, fécula de maíz y sal y pimienta al gusto. Llevar a hervor e introducir una a una las tortas en el caldo y cocinar por 30 minutos. retirar del fuego y servir.

Sopa de frijoles

Nuestro top de sopas hondureñas sigue y no podíamos dejar por fuera la Sopa de frijoles que nos representa en todo el territorio nacional, ya que la dieta hondureña no está completa sin los frijolitos. ¿Cómo hacer? Calentar aceite en una cacerola y sofreír el chile, la cebolla y el tomate. Verter el caldo de frijoles y agregar la costilla. Sazonar con el consomé de costilla, sal, pimienta y el cilantro. Cocinar por 20 minutos. Ya lista la costilla, añadir los bananos verdes partidos en 3 partes y cocinar hasta que estén suaves. Retirar y servir.

Sopa de mondongo