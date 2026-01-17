¿Cómo hacer unas exquisitas Donas Churro?

En la cocina casera, pocas recetas despiertan tanta nostalgia como la de unas donas doradas y crujientes. La preparación comienza con una mezcla sencilla de agua, azúcar, sal y mantequilla que, al hervir, se convierte en la base de una masa firme y consistente.

El secreto está en añadir la harina de golpe y batir con energía, para luego integrar los huevos uno a uno hasta lograr una textura homogénea. Tras reposar en el refrigerador, la masa se transforma en pequeñas figuras listas para freír.

El resultado son donas esponjosas que, al salir del aceite, se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Servidas con jarabe de chocolate y leche condensada, se convierten en un postre irresistible que combina lo artesanal con lo indulgente. Esta receta, que mezcla técnicas tradicionales con un toque moderno, promete conquistar tanto a quienes buscan un sabor clásico como a los amantes de la repostería creativa.

Receta de Dona Churro

Ingredientes: 1/2 taza de agua1 pizca de azúcar, 1 pizca de sal, 1 barra de mantequilla amarilla, 1 1/3 tazas de harina de trigo, 3 huevos, c/n aceite para freír, c/n jarabe de chocolate, c/n leche condensada.

Paso a paso: Colocar en una cacerola el agua, azúcar, sal y mantequilla, mezclar todo muy bien y llevar a la estufa a fuego medio alto hasta que hierva intensamente.

Una vez que hierva, integrar de golpe el harina y retirar inmediatamente del fuego y batir rápida y enérgicamente hasta obtener una masa sólida.Integrar los huevos uno por uno y batir hasta lograr una masa homogénea.

Colocar papel encerado en una bandeja para horno.Verter la masa en una manga pastelera y formar las donas sobre la bandeja y llevar al refrigerador por 30 minutos o hasta que estén totalmente congeladas.

Calentar abundante aceite en una cacerola mediana y freír las donas de tres en tres hasta que adquieran un color dorado.Colocar las donas sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.Servir las donas con jarabe de chocolate y leche evaporada.